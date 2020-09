//«Los dólares hacen falta para producir; no para guardar», dijo el Presidente

Tras las nuevas medidas cambiarias

Alberto Fernández sostuvo que en el país «los dólares hacen falta para producir, no para guardar», y planteó la necesidad de que el «dólar deje de ser un mecanismo de especulación y una variable para que algunos acumulen».

para progresar’. Yo no digo semejante imbecilidad. No creo en la meritocracia. Si algunos tenemos mejores condiciones, el mérito no alcanza y es allí donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres y eso no lo podemos permitir», dijo.

El plan Conectar contempla el desarrollo, construcción y puesta en órbita de un nuevo satélite, el primero de la segunda generación de ARSAT, que estará orientado a la ocupación de las posiciones orbitales de la Argentina, al desarrollo de la industria satelital de telecomunicaciones y a reducir la brecha digital brindando conectividad satelital de alta calidad a 200 mil hogares rurales, informó el Gobierno.

El primer mandatario está acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la titular de AySA, Malena Galmarini y el intendente local, Julio Zamora. Fuente: El Once

