Los cuartos de final de la Copa Libertadores: así quedó el cuadro con tres equipos argentinos

Vélez, Talleres y Estudiantes son los argentinos que siguen en carrera y habrá uno en semifinales porque el Fortín y la T se enfrentarán. El Pincha va con Paranaense, uno de los cinco brasileños.

Se terminaron los octavos de final de la Copa Libertadores de América y así quedaron definidos los ocho equipos que siguen en carrera por un lugar en la final única que se disputará en Guayaquil, Ecuador. Vélez, Talleres y Estudiantes son los representantes argentinos en los cuartos de final, mientras que Brasil tendrá a cinco: Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Paranaense y Corinthians.

Los cuartos de final se pondrán en marcha en la primera semana de agosto, en tanto que una semana después se jugarán las revanchas y quedarán definidos los semifinalistas.

Talleres vs. Vélez: un semifinalista argentino confirmado en la Copa Libertadores

Talleres y Vélez se enfrentarán en los cuartos de final y se cruzarán después de, precisamente, haber eliminado a otros equipos argentinos en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Talleres dejó en el camino a Colón de Santa Fe y definirá de local la serie frente a Vélez, que dio el golpe al eliminar a River en el Monumental. Por este mismo lado de la llave van Flamengo y Corinthians.

Estudiantes, otra vez frente a un equipo brasileño en la Copa Libertadores

Después de eliminar con contundencia a Fortaleza en octavos de final, a Estudiantes le toca Paranaense y también definirá la llave en la ciudad de La Plata. El ganador irá con Palmeiras o Atlético Mineiro.

😍🏆 ¡Así quedó el cuadro de Cuartos de Final de la CONMEBOL #Libertadores! Brasileños y argentinos, en busca de la #GloriaEterna 🇧🇷🇦🇷 pic.twitter.com/h1NXS9mNOo — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) July 8, 2022

Paranaense viene de dejar en el camino de manera agónica a Libertad de Paraguay, al que derrotó de local por la mínima y lo empató sobre el final en la vuelta.

Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Libertadores 2022

Los cuartos de final de la Copa Libertadores se llevarán a cabo en las primeras semanas de agosto. Los partidos de ida están programados para llevarse a cabo la semana del 3 de agosto, mientras que las revanchas se desarrollarán durante la semana del 10 de agosto.

Copa Libertadores 2022: los clasificados a cuartos de final y los cruces

Atlético Mineiro vs. Palmeiras

Estudiantes vs. Paranaense

Vélez vs. Talleres

Flamengo vs. Corinthians Fuente: Super Deportivo

