//Los aumentos en el precio de la carne generan cambios en los hábitos de consumo

«Cayeron las ventas» en carnicería

“El cliente ya no compra para toda la semana, sino para el día a día porque ya no busca tampoco solo la carne, sino que se inclinan por el pollo, pescado y otras alternativas”, indicó un carnicero.

La carne vacuna forma parte de los platos tradicionales de los argentinos. Sin embargo, su consumo está en caída debido a los constantes aumentos de precios que registra. Elonce TV consultó en una carnicería de la ciudad cómo continúan las ventas y cuáles son las alternativas que se ofrecen ante la crisis.

“El rubro viene siendo muy afectado por la incertidumbre. En febrero y marzo habían levantado un poco las ventas, pero con la vuelta atrás por la pandemia y el aumento del precio de la carne, es un día a día constante que hace que el cliente entre para preguntar si aumentó o no, y eso se ve reflejado en las ventas”, explicó Ramiro, responsable de una carnicería de Paraná.

“El cliente ya no compra para toda la semana, sino para el día a día porque ya no busca tampoco solo la carne, sino que se inclinan por el pollo, pescado y otras alternativas”, indicó el comerciante al advertir: “Se ve cada vez menos la tradición del argentino de comer un asado el domingo, debido a que la gente no le alcanza y los precios aumentan considerablemente”.

“Ofrecemos ofertas para ayudar un poco. Pero el cliente viene con cierto dinero y a los cortes los deja para una vez al mes, mientras busca alternativas más baratas. Es que se vive el día a día y se busca precio”, reconoció el carnicero.

“Un asado para una familia tipo de cuatro personas vale mucho dinero, por lo que se prioriza tener variedad para cocinar todos los días”, indicó Ramiro. “La carne vacuna se deja para los primeros días del mes, y después se vende cerdo, pollo y hasta pescado; son ofertas diferentes para llegar al mes”, sostuvo Ramiro.

“Desde febrero no aumentamos los precios, ofrecemos ofertas para que la gente pueda acceder, pero asimismo cayeron las ventas”, lamentó. Fuente: El Once

