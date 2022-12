Los 11 nuevos juegos que se sumarán a Xbox Game Pass durante la primera quincena de diciembre

Gaming

El servicio de suscripción anticipó qué títulos van a incorporarse al catálogo.

Con el inicio de cada mes, llega el momento en el que los diferentes servicios de suscripción le cuentan a sus usuarios cuáles son los juegos a los que van a poder acceder sin pagar ningún costo extra, Xbox Game Pass, uno de los modelos más relevantes de la industria, ya anticipó que durante la primera quincena de diciembre se va a sumar más de 10 títulos a su catálogo. Así presentaron cada uno de los juegos:

Eastward (nube, consola y PC) – Ya disponible

Te damos la bienvenida al encantador mundo de Eastward, ¡la población está disminuyendo! ¡Viaja a través de una sociedad al borde del colapso, descubre encantadores pueblos, criaturas extrañas e incluso personas aún más extrañas! Usa el fiel sartén de John y los poderes místicos de Sam en una inusual aventura hacia lo desconocido.

The Walking Dead: The Final Season (nube, consola y PC) – Ya disponible)

Después de años en la carretera enfrentando amenazas tanto de vivos como de muertos, una escuela podría ser la oportunidad de Clementine y AJ de encontrar un hogar. Sin embargo, protegerlo significará sacrificios. En esta apasionante y emotiva temporada final, tus elecciones definirán tus relaciones, darán forma a tu mundo y determinarán el desenlace de la historia de Clementine.

Totally Reliable Delivery Service (PC)

Abróchate el cinturón y enciende el camión de reparto, ¡es hora de hacer entregas! Juega hasta con tres amigos y haz el trabajo al azar en un mundo de sandbox interactivo. Soporta la cruel física de los muñecos de trapo, conduce tu vehículo favorito y completa las tareas a mano lo mejor que puedas.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (nube, consola y PC) – 6 de diciembre

Este juego te ofrece una experiencia inolvidable a través de la galaxia de Star Wars con la alineación más grande de personajes y vehículos de LEGO Star Wars hasta la fecha, disfruta mecánicas de combate inmersivas, una gran variedad de planetas para explorar, ¡y mucho más! Revive la épica narrativa de Skywalker Saga contada a través de la lente del hilarante humor de LEGO. Elige el comienzo de cualquier trilogía, incluidas: Star Wars: The Phantom Menace, Star Wars: A New Hope o Star Wars: The Force Awakens y comienza tu viaje el 6 de diciembre en nube, consola y PC.

Hello Neighbor 2 (nube, consola y PC) – 6 de diciembre

Disponible el mismo día de su lanzamiento con Game Pass: Hello Neighbor 2 es un juego de terror y sigilo sobre cómo descubrir los secretos de tu vecino. ¡Juega contra un oponente complejo controlado por una IA avanzada que aprende de ti y de todos los demás jugadores! A medida que pase el tiempo y el Vecino se adapte a los patrones de los jugadores, su comportamiento también cambiará y te sorprenderá. ¿Lograrás descubrir dónde se esconde el vecino?

Chained Echoes (nube, consola y PC) – 8 de diciembre

Disponible el mismo día de su lanzamiento con Game Pass: Valandis está en guerra. Los tres reinos han estado luchando durante siglos. La paz parece no ser una opción. Prepárate para una aventura en un mundo lleno de maravillas, magia, robots, personajes encantadores, aeronaves y feroces enemigos. ¿Serás capaz de lograr la paz eterna con tus héroes?

Metal: Hellsinger (Xbox One) – 8 de diciembre

¡Si eres miembro de Game Pass juega Metal: Hellsinger en Xbox One a partir del 8 de diciembre! Lanzado anteriormente en nube, PC y Xbox Series X|S con Game Pass, Metal: Hellsinger es un FPS rítmico repleto de enemigos diabólicos, armas poderosas y música metal. Infunde terror en los corazones de los demonios mientras te abres camino a través de ocho infiernos en un viaje infernal para lograr el más puro de los objetivos: la venganza.

High On Life (nube, consola y PC) – 13 de diciembre

Disponible el mismo día de su lanzamiento con Game Pass: De la mente de Justin Roiland llega High On Life. La humanidad está siendo amenazada por un cartel alienígena que quiere usarlos como drogas. Tu misión: rescatarlos y utilizar carismáticas armas que hablan y prepararte para derrotar a Garmantuous y su pandilla.

Potion Craft (consola y PC) – 13 de diciembre

Potion Craft es un simulador de alquimista en el que interactuarás físicamente con tus herramientas e ingredientes para preparar pociones. Toma el control de toda la tienda: inventa nuevas recetas, atrae clientes y realiza experimentos. Recuerda que el pueblo depende de ti.

Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition (nube, consola y PC) – 15 de diciembre

¡Derrapa, impúlsate, salta y choca en las icónicas pistas naranjas con los autos Hot Wheels más queridos! Hot Wheels Unleashed: Game of the Year Edition llegará pronto a Xbox Game Pass. ¡La diversión llegó!

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (nube, consola y PC) – 15 de diciembre

¡Prepárate para jugar este 2.5D Adventure-Puzzle-Platformer con más de 30 horas de juego! ¡Disfruta de una aventura familiar, de acceso abierto e infundida con RPG en el que deberás poner a salvo a criaturas devolviéndole el color al mundo. Fuente: Infobae

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com