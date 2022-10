Lizy Tagliani, desconsolada: a qué se debe su profunda tristeza

Lizy Tagliani compartió con sus seguidores su tristeza luego de perder a Tati, una de las mascotas de su mamá que cuidaba desde que la mujer falleció. La perrita fue atacada por otra mascota y no sobrevivió.

Lizy Tagliani vivió un doloroso momento este domingo por la mañana cuando una de sus mascotas perdió la vida. Según contó en sus redes sociales a través de un desgarrador posteo, fue atacado por otro perro y no logró salvarle la vida, lo que le provocó una gran tristeza.

De esta manera, primero compartió un video, alzando a su mascota que había fallecido, y luego lo borró. Según explicó en la nueva publicación, era un mensaje dirigido a su veterinario y, en medio de los nervios por lo sucedido, lo compartió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, eligió recordarla de otra manera y compartió una foto de su mascota, a quien llamaba Tati y a quien empezó a cuidar a partir del fallecimiento de su mamá, porque vivía con ella. “Pido disculpas por subir el video aquí, estaba muy nerviosa era para su doctor”, expresó en su posteo la conductora de televisión.

Luego, Lizy Tagliani manifestó, “Lamentablemente ya no vive pero la quiero recordar así. Estaba a punto de cumplir sus 19 años, ella y Benito son los últimos perros de mi mamá”. En esta misma línea, continuó, “Me hubiese encantado que se vaya de otra manera” y detalló entonces la trágica secuencia.

“Yo vi como el perro la captó y la pasó para el otro lado, pero no pude hacer nada. Corrimos y cuando llegamos no pudimos saltar el tejido”, señaló la presentadora. En medio de la situación que vivió, contó, “Cuando la llamé, me movió la cola y se durmió, hasta último momento diosa”.

Tras vivir el angustiante momento, explicó que luego, “la vecina muy amable me la trajo. Ella ama a los animales, ahora estoy enojada conmigo, pero puedo entender a la naturaleza”. De esta forma, Lizy Tagliani la despidió, “Tati, sabés lo que te amo y lo que te voy a extrañar ojalá puedas entender que no pude hacer nada”. Fuente: La100radios