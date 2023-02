Lionel Messi es finalista para el premio The Best como mejor jugador del mundo

El capitán de la Selección Argentina compite mano a mano con Karim Benzema y Kylian Mbappé para ser elegido como el mejor futbolista del mundo en la temporada. La gala será el 27 de febrero en París y Leo irá por un nuevo galardón.

La FIFA confirmó este viernes que Lionel Messi es uno de los tres finalistas del premio The Best al mejor futbolista de la temporada 2022. Comparte la terna junto a los franceses Kylian Mbappé y Karim Benzema.

El rosarino ya ganó la estatuilla en 2019, y de volver a obtenerla igualará al portugués Cristiano Ronaldo y al polaco Robert Lewandowski, ambos con dos. Los premios se entregarán el próximo lunes 27 de febrero en París.

Mbappé, compañero de Messi en PSG, fue goleador del Mundial, con 8 tantos, mientras que Benzema (ausente en Qatar por una lesión), lideró a Real Madrid hacia la obtención de la última Champions League.

🚨 We have our finalists for #TheBest FIFA Men's Player Award!

🇫🇷 @Benzema

🇦🇷 Lionel Messi

🇫🇷 @KMbappe

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 10, 2023