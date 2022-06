Liga Profesional: En su primera presentación, River empató sin goles con Defensa y Justicia

El elenco de Marcelo Gallardo, que tuvo muchas bajas en el plantel, no pudo con el Halcón en Florencio Varela e igualó 0-0 por la primera fecha del certamen de Primera División. Ambos equipos tuvieron chances claras para convertir.

River y Defensa y Justicia entregaron un gran partido en Florencio Varela, pero debieron conformarse con un empate 0-0 luego de desperdiciar varias situaciones de gol. Así, quedaron a mano en un duelo correspondiente a la primera fecha de la Liga Profesional.

En la primera parte, el equipo de Marcelo Gallardo no tuvo su mejor juego y los de Varela se hicieron fuertes a partir del bajo rendimiento de la visita. De la mano de Carlos Rotondi, el local contó con buenos ataques, aunque desperdició varias oportunidades nítidas para abrir el marcador por intermedio de Agustín Fontana, que no estuvo preciso a la hora de definir.

Por su parte, cabe mencionar que el delantero debió ver la segunda amarilla a los 21 minutos luego de una dura patada a Esequiel Barco, pero el árbitro Facundo Tello decidió perdonarlo. Así, en un PT pálido del Millo e intenso del Halcón, ambos equipos se fueron al descanso igualados en cero.

En el complemento, el ritmo y la intensidad no fue la misma que en los primeros 45, y se notó una clara merma en el trámite del duelo. Si bien los de Núñez tuvieron el dominio de la posición, las ocasiones de gol no fueron proporcional al control de la pelota. Y por intermedio de Enzo Fernández, que manejó los hilos de la Banda, tuvo en sus pies la posibilidad de abrir el marcador, aunque no estuvo fino y se la dejó muy fácil al arquero Luis Unsain.

Sobre el final de la segunda etapa, se hizo presente Francisco Pizzini, quien no fue contundente y perdonó en dos situaciones a la visita. Primero tuvo un gran disparo de larga distancia, que pasó cerca del arco controlado por Ezequiel Centurión. Y con el tiempo cumplido no pudo nuevamente, ya que el defensor Jonathan Maidana se interpuso ante su disparó en la línea. Sí, las posibilidades estuvieron por ambos lados, pero la eficacia se ausentó en Varela?

En la siguiente jornada, River recibirá a Atlético Tucumán el próximo sábado desde las 20.30. Mientras que Defensa visitará a Lanús el viernes a partir de las 19. Fuente: Super Deportivo

