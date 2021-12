//Liga Profesional: Boca enfrenta a Arsenal pensando en Talleres y la Libertadores

El Xeneize buscará un triunfo que le otorgue algo de tranquilidad, cuando visite al colista Arsenal, en Sarandí a las 17, en un partido correspondiente a la vigésima cuarta fecha de la Liga Profesional. Habrá 4 encuentros más.

Boca, conmovido por la polémica provocada por la falta de profesionalismo de algunos futbolistas y en la antesala de la final de la Copa Argentina, buscará este sábado un triunfo que le otorgue algo de tranquilidad, cuando visite al colista Arsenal, en Sarandí, en un partido correspondiente a la vigésima cuarta fecha de la Liga Profesional. El encuentro se disputará desde las 17 en el estadio Julio Humberto Grondona, con el arbitraje de Néstor Pitana y la televisación de Fox Sports Premium.

El elenco de la Ribera vive un presente complicado por los problemas extrafutbolísticos y los malos desempeños en el campo de juego, lo que se terminó reflejando en los resultados: viene de perder con Independiente en Avellaneda (0-1) y de empatar como local de Newell´s (0-0).

Ahora, el conjunto dirigido por Sebastián Battaglia intentará cambiar la imagen para lograr la tan ansiada clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. Para conseguir esa plaza en el certamen internacional, el equipo «xeneize» tiene dos chances por delante: la tabla acumulada, donde está a un punto del último que por ahora clasifica, Estudiantes, o ganar la Copa Argentina, que definirá el próximo miércoles con Talleres.

Así las cosas, de vencer a Arsenal, se asegurará estar en la fase previa a grupos de la próxima Libertadores. En cuanto al equipo para visitar a Arsenal, volverá el capitán, Carlos Izquierdoz, que había sido expulsado por una acción infantil en el partido con el Rojo, mientras que Edwin Cardona y Sebastián Villa, dos de los apuntados por la falta de deportividad y profesionalismo, serían de la partida.

Los futbolistas colombianos, quienes disputaron los últimos minutos con Newell´s y le cambiaron la cara a un equipo errático, ingresarían por Eduardo Salvio y Exequiel Zeballos, mientras que Izquierdoz lo haría por Lisandro López.

Tres cambios en Arsenal

El equipo del Viaducto atraviesa un momento difícil, ya que marcha último en la LPF y llega de una dura derrota por goleada frente a Central Córdoba (0-5). Pensando en Boca, el entrenador interino Darío «Cafú» Espínola realizaría al menos tres modificaciones, una por línea: en la defensa Emiliano Papa ingresaría por Tadeo Rodríguez, en el mediocampo Facundo Kruspzky haría lo propio por Brian Farioli y en el ataque Lucas Albertengo reemplazaría a Alejo Antilef.

Talleres, con Boca en la mira

Con la cabeza puesta en la final de la Copa Argentina, Talleres preservará a algunos titulares en otro de los partidos de la jornada visite desde las 19:15 (arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de Fox Sports Premium) a Sarmiento, en Junín, en un partido correspondiente a la vigésima cuarta fecha de la Liga Profesional.

La «T», que viene de eliminar a Godoy Cruz en la semifinal de la Copa Argentina, tiene el doble objetivo de obtener ese certamen, que definirá con Boca, y lograr la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. La plaza para el certamen internacional puede conseguirla obteniendo la competencia federal o metiéndose entre los tres primeros de la tabla acumulada de la LPF.

Si bien está cerca de esto último, el entrenador Alexander Medina apuntará al choque con Boca y les dará descanso a algunos futbolistas. Sin Diego Valoyes, suspendido por acumulación de amonestaciones, los jugadores que podrían ser preservados son Nahuel Tenaglia, Enzo Díaz, Michael Santos y Juan Ignacio Méndez.

Mientras que, por el lado de Sarmiento, el DT interino Martín Funes, quien lleva tres partidos, de los cuales perdió dos y empató uno, sin poder marcar goles, repetiría la alineación que viene de caer en el Nuevo Gasómetro con San Lorenzo (0-1).

Por la recuperación y los puntos

Godoy Cruz intentará desde las 19:15 como local en Mendoza (árbitro Sebastián Zunini; TNT Sports) dejar atrás la eliminación de la Copa Argentina cuando reciba a Platense en Mendoza. El Tomba viene de golear por 3 a 0 a Patronato en Paraná por la Liga Profesional, tras lo cual fue eliminado de la Copa Argentina por Talleres al caer por 1 a 0 y perdió la posibilidad de jugar la final frente a Boca.

El técnico Diego Flores no dio indicios acerca del equipo que pondrá para recibir al elenco de Saavedra, pero se estima que no haría demasiados cambios en relación al equipo que jugó la fecha pasada. Por su parte, Platense le ganó por 4 a 2 a Huracán como local y el entrenador Claudio Spontón tampoco confirmó el equipo y podría mantener a los mismos once que salieron a disputar ese encuentro.

Racing quiere seguir de racha

En el encuentro que cerrará la jornada del sábado, Racing buscará una nueva victoria bajo el mando de Fernando Gago cuando visite a Huracán, cuyo entrenador Fran Kudelka quedó en la cuerda floja luego de la derrota 4 a 2 frente a Platense. El encuentro se disputará desde las 21:30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación de TNT Sports.

Huracán tiene 45 puntos y la obligación de ganar para seguir ilusionado con entrar en la Copa Sudamericana, mientras que Racing tiene 50 y es el último equipo que estaría clasificando al certamen cuando faltan dos fechas para que finalice el torneo.

Por su parte, Racing venció como local a Lanús por 3 a 1 y el técnico Fernando Gago no tendrá disponible a Aníbal Moreno, quien deberá cumplir una fecha de suspensión por haber llegado a la quinta amarilla y en su lugar iría Leonel Miranda.

Lanús recibe a Central

Lanús, que aún mantiene una pequeña chance de poder acceder a la Copa Libertadores, y Rosario Central, intentando clasificar para la Sudamericana, se enfrentarán en La Fortaleza desde las 21:30, con arbitraje de Fernando Echenique y televisado por la TV Pública.

Lanús, que viene de perder ante Racing, tiene la segunda valla más vencida del torneo y ya recibió la notificación oficial del entrenador Luis Zubeldìa de que no seguirá en el cargo, tiene 55 unidades en la tabla general y está a cuatro de Boca en la lucha por avanzar a la Libertadores y es el motivo por el cual debe sumar un triunfo y aguardar que los xeneizes no ganen.

En tanto, Central tiene 49 puntos, está cerca de los equipos que entran en Copa Sudamericana y viene de empatar 2-2 con el campeón River como local, completando una seguidilla de tres partidos sin perder ya que antes venció 4-1 a Colón y 3-1 a Atlético Tucumán. Fuente: Supe Deportivo

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com