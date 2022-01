//Le propuso matrimonio a su novia en el Triatlón: “Celebramos los reencuentros”

En La Paz

La romántica declaración de Lucio Galván ocurrió durante el Triatlón de La Paz. “Nos conocimos hace muchos años, cada uno hizo su vida y luego nos reencontramos”. La hermosa historia de amor y la respuesta de la novia.

El Triatlón se vive como na verdadera fiesta en La Paz, para todos los paceños, el Tría, como lo llaman ellos, es un evento inigualable que trasciende lo deportivo y se disfruta en familia y amigos.

Este año el Triatlón se desarrolló el día sábado 15 de enero y uno de sus participantes, lo vivió de una manera muy especial; Lucio Galván aprovechó el evento deportivo para proponerle matrimonio a su pareja, Camila, ante un gran número de personas.

Lucio contó que “el triatlón es una pasión para todos los paceños y sentí que esa era la situación ideal para proponerle matrimonio a mi compañera de vida, me tiré de una a la pileta”.

El joven cuando corría, realizó una parada donde estaba su novia, se arrodilló y ante sus amigos le propuso matrimonio. El triatleta reveló que “nadie se esperaba que haga la propuesta, me ayudaron una o dos personas y fue un momento muy emotivo”. En el video se observa como Camila junto con la hija de Lucio se emocionan mucho y todos los presentes aplauden y celebran.

“Fue una sorpresa muy grande, porque no me lo esperaba para nada, y le dije que me casaría mil veces con él”, expresó Camila, quien rebozaba de felicidad.

Camila detalló que en la familia tienen una tradición familiar y es que Lucio llega a cada triatlón con su hija. “Este año lo iba a hacer con sus dos hijos, ya que es el primero de nuestro pequeño Juan Bautista y era lo que habíamos preparado, yo lo esperaba con los chicos cuando él me sorprendió”, expresó.

Sobre su historia de amor, Lucio señaló que con Camilia se conocieron hace muchos años en una ONG, pero cada uno siguió con su camino y luego de un largo tiempo se volvieron a reencontrar para estar juntos para siempre. “Somos una familia ensamblada, cada uno estaba separado y con hijos, pero juntos tuvimos a Juan Bautista”, indicó Lucio al remarcar: “Somos unos convencidos que la vida siempre te sorprende con nuevas oportunidades”.

“El amor es así, cuando encontrás a esa persona especial que te acompaña en todo momento y el sentimiento es mutuo, sabes que la felicidad pasa por ahí y no hay que dejarla ir”, reflexionó el joven muy emocionado. Fuente: El Once

