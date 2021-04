//Le hackearon la cuenta de Instagram y pidieron dinero a sus contactos

Alerta usuarios de redes

Una profesional de la ciudad de Nogoyá sufrió el robo de datos de su cuenta de Instagram y a partir de eso estafaron a algunos de sus contactos pidiendo dinero en nombre de la mujer

Los estafadores se adueñaron del perfil de Instagram de una profesional de Nogoyá, alteraron mínimamente el nombre de usuario y comenzaron a enviar mensajes de manera masiva a los contactos de la profesional donde pedían dinero que debía ser depositado en una cuenta bancaria.

“Entraron a mi cuenta de Instagram, cambiaron la clave, y se encargaron de enviarles a mis contactos un mensaje donde se hacían pasar por mi diciendo “¿será que puedo pedirte un favor?” y luego de que el receptor aceptara, los estafadores le pedían plata”, relató la damnificada, agregando que los estafadores “cometieron el error de enviarle a mi mamá llamándola por el nombre, entonces ella se dio cuenta de que algo pasaba, pero lamentablemente tres personas hicieron transferencias a cuentas bancarias que no están a mi nombre”.

La policía aún no puede determinar si el proceder delictivo fue al azar o programado, pero confirmaron que esto está sucediendo cada vez más seguido, “no podemos ser tan inocentes, tenemos que estar alertas y tener mucho cuidado, creo que nadie te va a pedir plata a través de una red social, pero por lo visto sucede” advirtió la damnificada y contó detalles de la modalidad de engaño: “tomaron los primeros chats, los que siempre uso y copiaron mi vocabulario para continuar la charla. De esa manera comenzaron con el engaño y en varias ocasiones lograron su cometido. Pido que se difunda esto que me pasó para que no se vuelva a repetir”.

Hasta la semana pasada, la cuenta de Instagram seguía activa e incluso continuaban pidiendo dinero en nombre de la profesional, sin poder detectarse el origen de los malvivientes y tampoco sin lograr el bloqueo de la cuenta de Instagram. Fuente: El Once

