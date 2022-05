¿Le fue infiel a Tini?: De Paul se habría encontrado con China Suárez en Madrid

Hace algunos días se confirmó el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, pero el jugador ya la habría engañado. Los rumores indican que él se encontró con la China Suárez en Madrid la sema

Hace algunos días se confirmó el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, quienes fueron vistos juntos en Ibiza. Pero la historia de amor estaría tomando un nuevo rumbo. Es que al parecer, en medio de una crisis entre la cantante y el futbolista, la China Suárez se habría encontrado con él en España.

«¿Rodrigo de Paul y Tini son novios? ¿Qué son? No nos consta. Un paparazzi los encontró, pero ellos no blanquearon. Si no lo son, puede haber deslices, y ahí entra la China Suárez y su reciente ida a Madrid», comenzó diciendo Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

Cabe recordar que durante estos días Tini se realizó un tatuaje de un corazón partido, lo cual despertó rumores de una supuesta crisis con el mediocampista de la Selección argentina que ahora toman más sentido con la información que brindó la panelista Luli Fernández.

¿Qué es lo que dijo? La panelista aseguró que Camila Homs, la ex del futbolista, retrasó su viaje a España. «Ella iba a viajar del 27 de abril al 11 de mayo, según declaró en su agencia Multitalent, por eso le cerraron la agenda en esas fechas», explicó.

Y reveló: «Pero la modelo no viajó en esa fecha y no fue ella quien cambió los pasajes, se los cambió de Paul». «Rodrigo habría llamado a la agencia de turismo y le habría pedido que cambien los pasajes y Camila se quedó en Buenos Aires a pedido de él», sumó.

«Finalmente, la rubia voló a España el 7 de mayo. Y ahí surge el primer asterisco. ¿Por qué Rodrigo de Paul le pide a la agencia que retrase el viaje de Camila Homs?», se preguntó la modelo.

Entonces, Luli contó que se puso en contacto con el paparazzi que fotografió a Rodrigo y a Tini y le preguntó si era cierto que la China y de Paul se vieron en Madrid, a lo que él respondió: «Sí, pero no voy a contar nada de ello».

La modelo, además, explicó que ella siguió indagando y que el fotógrafo le pidió dinero a cambio del material. «Me pidió una suma en euros. Me tiró algunas puntas, pero no terminó de contarme. ‘Estoy en Ibiza, pero puse un paparazzi a que la siga en Madrid. Se la vio andando en moto con su amigo Mancha Latorre'», relató Fernández que le dijo el reportero gráfico.

Cuando (Suárez) entró al centro de Madrid, la perdieron, pero confirmaron que la China y Rodrigo asistieron al mismo boliche una noche», destacó.

A la vez, frente a esta información, Mariana Brey compartió una teoría: dijo que el futbolista va a volver con su esposa. «Ella está muy enamorada de él y está dispuesta a perdonarlo», explicó la panelista.

Lo cierto es que Tini y de Paul, antes de este rumor de crisis, fueron descubiertos por un paparazzi el 24 de abril en Nassau Beach Club, un exclusivo all inclusive de Ibiza. En las imágenes, que pusieron al aire en LAM hace dos semanas, se los ve caminando de la mano y almorzando en la playa.

«Un paparazzi los siguió mucho tiempo», contó la panelista Estefi Berardi, en referencia a De Paul y Tini. De Brito, por su parte, añadió: «Viajaron con un grupo de amigos, pero después estuvieron solos».

