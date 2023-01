Las restricciones para comprar Dólar ahorro: quienes cobraron ATP aún no pueden

Mercado oficial de cambios

Los beneficiarios del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción en la pandemia, siguen sin poder comprar dólar ahorro. Qué otras personas se ven imposibilitadas de acceder al mercado oficial de cambios. Las restricciones.

En el año 2020 por la pandemia de Covid-19 se adoptaron estrategias tendientes a la protección de la salud pública y a morigerar el impacto de las medidas sanitarias sobre los procesos productivos y el empleo.

Dentro del paquete de decisiones que se tomaron, estuvo la creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria.

A través de esta resolución, los trabajadores cobraron hasta el 50% de su sueldo por parte del Estado. Más de dos años después de la ayuda que pidieron las empresas privadas a través del programa del ATP, millones de asalariados no accedieron a la compra del dólar ahorro.

A qué se debe este “cepo” cambiario

El cepo cambiario es la restricción al consumo de una divisa de otro país. Debido a que su demanda excesiva puede hacer que la moneda local se desvalorice.

Desde septiembre de 2020, en Argentina, el Banco Central (BCRA) decidió endurecer el cepo cambiario. A través de la comunicación “A” 7105, el Gobierno excluyó del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a todos los beneficiarios de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En una publicación realizada por Chequeado informaron, en octubre del 2022, que desde el área de Prensa del Banco Central habían indicaron que “no hubo ningún cambio normativo que afecte la compra de dólar”. Es decir, quienes percibieron el ATP en 2020 aún no pueden acceder al dólar oficial. Y la situación sigue igual al día de hoy.

Lo mismo ocurre con las personas que cobraron el IFE en 2020. En un primer momento, se les prohibió el acceso al mercado de cambios, pero la situación se extendió y el impedimento no fue cancelado.

Por otro lado, en septiembre del 2022 el Banco Central había anunciado que aquellos usuarios que habían completado el formulario para pedir mantener los subsidios a la luz, el gas y el agua, no podrán acceder a ningún tipo de la divisa extranjera en el mercado oficial.

A raíz de ese comunicado muchos usuarios se dieron de baja del subsidio y en teoría “inmediatamente” iban a acceder al mercado cambiario, siempre y cuando no tuviera otra restricción. Pero tiempo después de haber tomado la decisión de no mantener el beneficio, los impedimentos para comprar el dólar ahorro seguían.

Según pudo saber Chequeado desde el área de Prensa de la Secretaría de Energía de la Nación indicaron a Chequeado que “la baja no es automática y que al BCRA se le informará mensualmente el listado de beneficiarios”.

Quiénes no pueden comprar dólar ahorro

-Aquellos que compraron dólar MEP o CCL en los últimos 90 días.

-Quienes cobraron salarios a través de la Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP).

-Los beneficiarios de planes sociales, incluida la Asignación Universal por Hijo.

-Los contribuyentes monotributistas que hayan solicitado créditos a tasa subsidiada, ni los dueños de pymes que hayan recibido los créditos con tasas subsidiadas al 24%

-Los cotitulares de cuentas bancarias

-Quienes gastaron con tarjeta el cupo de U$S 200, tanto en compras al exterior como servicios como Netflix o Spotify en dólares

-Quienes tengan planes de pago a 12 meses por refinanciaciones con tarjeta de crédito

-Los que refinanciaron créditos personales, prendarios o hipotecarios con los bancos

-Las personas que cobraron el Refuerzo de Ingresos.

-Los que solicitaron mantener el subsidio a la luz, agua y gas,

-Las personas sin ingresos declarados o consistentes, por lo que incluye tanto a personas que no tienen trabajo o trabajan de manera informal/en negro.

-Los titulares de créditos UVA que se beneficiaron del congelamiento de tarifas durante la pandemia.

-Las personas que hayan operado certificados de Depósitos Argentinos, más conocidos como cedears, criptomonedas u obligaciones negociables en los últimos 90 días. En caso de acceder al dólar ahorro, se impide acceder a dichos activos durante los 90 días posteriores a la última compra del dólar ahorro.

Cómo saber si puedo comprar dólares

Las personas pueden chequear si están habilitadas para comprar dólar ahorro al tramitar el comprobante de Certificación Negativa. Si al ingresar los datos, aparece la notificación «No es posible emitir la certificación negativa», significa que se podrá acceder a la compra de dólar ahorro.

-Entrar a la página oficial de ANSES.

-Seleccionar en el inicio la opción de «Certificación negativa».

-Hacer click en «Ingresar a la consulta».

-Colocar número de CUIL y período a consultar.

-Si no se registra ninguna de las prestaciones mencionadas antes, figurará el listado completo y el mensaje: «Es posible emitir la certificación» o «No es posible emitir la certificación».

-Se deberá hacer click en «descargar constancia» para obtener la certificación, e imprimirla de ser necesario. Fuente: El Once

