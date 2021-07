//Las Leonas se recuperaron y golearon en los Juegos Olímpicos de Tokio

Luego de la caída sufrida ante Nueva Zelanda en el debut, el seleccionado femenino de hockey se recuperó con un contundente 3-0 ante España por la segunda fecha del Grupo B. Además, hubo derrota de Pumas 7 y participación en Vela.

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, Las Leonas, se recuperó hoy del traspié inicial ante Nueva Zelanda y goleó 3-0 a España, en el marco de la segunda fecha del Grupo B de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Los goles de las chicas argentinas los anotaron Valentina Raposo, Agustina Albertarrio y Noel Barrionuevo, todos en el último cuarto.

🏑 Las Leonas sumaron su primera victoria en los Juegos Olímpicos de Tokio 🇯🇵



Las Leonas formaron con Succi; Costa Biondi, Gorzelany, Barrionuevo, Trinchinetti, Toccalino, Sauze, Alonso, Jankunas, M. Granatto y Merino.

El próximo partido de Argentina será el miércoles contra China, a partir de las 7.

Tras sorprender a Australia, Los Pumas 7 perdieron con los All Blacks

Lo destacado pasó en el Grupo A, donde los neozelandeses, eliminados en cuartos de final en Río, humillaron a Corea del Sur con un contundente 50 a 5, mientras que Los Pumas sorprendieron a los australianos al adjudicarse el triunfo por 29 a 19 en su primera presentación.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora, quien hoy cumple 43 años, resolvió ?prácticamente- el pleito en el primer tiempo, en donde edificó un contundente 24-0 para los 7 minutos iniciales.

En el segundo encuentro, se dio una derrota lógica ante los All Blacks por 35 a 14. En el conjunto nacional de seven que dirige Santiago Gómez Cora anotaron un try cada uno Marcos Moneta y Luciano González, más dos conversiones de Santiago Mare. En tanto, tras el empate argentino, Andrew Knwestubb y William Warbrick pusieron en ventaja a los neozelandeses por 14-0 y en los dos minutos finales, ampliaron con Tim Mikkelson, Joe Webber, Ngarohi McGarvey-Black y Sione Molia.

A partir de las 22 hora argentina, Los Pumas 7 enfrentarán a Corea del Sur por el cierre del Grupo A. Si gana, accederá a la siguiente instancia de la competencia.

Otra jornada complicada de la vela argentina en los Juegos

Argentina sumó otra jornada complicada en vela en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Al igual que el domingo, cuatro representantes nacionales volvieron a competir en la madrugada de este lunes y siguen sin poder aparecer en los primeros puestos de la tabla general de sus respectivas divisiones.

Francisco Saubidet Birkner, que ayer se había posicionado 17° en RS:X windsurf luego de tres regatas, finalizó 21° en su cuarta carrera y retrocedió un escalón en la general. Además, Lucía Falasca terminó 27° en su tercera vuelta y sigue estando 37° entre 44 regatistas.

Por otra parte, Cecilia Tejerina es la única que mejoró su producción del domingo pasado y trepó tres lugares en la general de RS:X. En las tres regatas de esta madrugada, la windsurfista argentina, que volverá a competir el miércoles, se ubicó 18°, 15° y 21°, y quedó 19° con 92 puntos.

Mientras que Francisco Guaragna no tuvo la mejor de las jornadas en Laser masculino: finalizó 32° en su segunda carrera, pero la descartó, y luego terminó 22° en la tercera y se posicionó 26° con 35 unidades.

La vela, que con 10 medallas (un oro, cuatro platas y cinco bronces) es el segundo deporte más ganador de Argentina en la historia de los Juegos Olímpicos solo por detrás del boxeo, también estará representada en territorio nipón por Santiago Lange y Cecilia Carranza (medalla de oro en Rio 2016) en Nacra 17, Sol Branz y Victoria Travascio en 49er FX, Facundo Olezza en Finn y Belén Tavella y Lourdes Hartkopf en 470 femenino. Fuente: Super Deportivo

