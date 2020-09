//Las inmobiliarias afirman que a pesar de la crisis los inquilinos paga el alquiler de su vivienda

El nivel de cumplimiento es superior al 90%

El vicepresidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, José María Armándola, objetó un informe de la Federación Nacional de Inquilinos que señala que casi el 38% de los inquilinos tuvo dificultades para abonar el alquiler de su vivienda en septiembre • dijo que el nivel de cumplimiento es superior al 90% • La situación de los locales comerciales.

Un relevamiento realizado por la Federación de Inquilinos Nacional señala que el 37,8% de los inquilinos del país ha tenido dificultades para poder pagar el alquiler correspondiente a septiembre, en parte o en su totalidad.

Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos desmintieron esa cifra: “Según los informes de los distintos Colegios de Corredores Públicos Inmobiliarios del país, el promedio da un cumplimiento por parte de los inquilinos superior al 90%”, informó Armándola.

Cuando se le consultó sobre las razones por las que hay tanta diferencia con el porcentaje que difundió la Federación de Inquilinos, afirmó que “hay algunas agrupaciones que están haciendo política con esto y brindan información falsa buscando posicionarse políticamente en torno a un tema muy sensible como es la vivienda”.

En este marco, y “ante la gran cantidad de información falsa brindada por parte de asociaciones que dicen representar a los inquilinos, nos hemos preocupado por elaborar estadísticas serias”, apuntó José María Armándola.

“En lo que respecta a la vivienda familiar el cumplimiento del pago es casi perfecto. En otras épocas el incumplimiento es entre el dos y el tres por ciento, y con la pandemia ese porcentaje se amplió a casi 10, pero esto no siempre implica que no se paga, sino que a veces hay retrasos”, explicó.

“En general la prioridad de los inquilinos es pagar el alquiler y garantizarse el techo”, destacó el Vicepresidente del Colegio de Corredores de Entre Ríos.

Luego resaltó que “en general hay mucho diálogo entre el locador, el locatario y las inmobiliarias para tratar de arribar a acuerdos, en el caso de que se presente alguna dificultad”.

• Locales comerciales

Más adelante, José María Armándola indicó que sí hay un mayor grado de dificultad en el sector comercial, donde el porcentaje que tiene dificultades para abonar el alquiler es más elevado.

“Hay actividades que están prácticamente paralizadas desde marzo y el grado de incumplimiento o morosidad es más amplio”, agregó.

No obstante, aclaró que las partes vienen intentando arribar a acuerdos para evitar que el inquilino deba irse o cerrar su comercio: “Las situaciones son variadas, pero hay propietarios que han permitido que se pague la mitad del alquiler, los han rebajado o incluso han dicho a sus inquilinos ‘este mes no me pagues’”.

“Todos saben que hay una crisis y la intención siempre es tratar de llegar a un acuerdo”, concluyó. Fuente: APFDigital

