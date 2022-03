“Las economías regionales son parte importante del factor que produce riqueza”

Bordet en la Fiesta de la Apicultura

“Junto al gobierno nacional, siempre estuvimos del lado de nuestros productores”, aseguró el gobernador durante una visita a la Fiesta Nacional de la Apicultura que se realiza en Maciá. Lo acompañó el ministro Domínguez.

El gobernador Gustavo Bordet y el ministro de Agricultura, Julián Dominguez, estuvieron este sábado en Maciá y se reunieron con productores. “Tanto desde Entre Ríos como desde el gobierno nacional siempre hemos estado al lado de nuestro sector productivo”, dijo el mandatario provincial. Domínguez, en tanto, ratificó que no habrá aumentos en las retenciones de maíz, la soja y el trigo, y pidió no hacer política sobre “cosas que no son ciertas».

Bordet, junto al funcionario nacional, el intendente local, Diego Conti, y el ministro de la Producción, Juan Jose Bahillo, recorrió el predio de la 25º Fiesta Nacional de la Apicultura, que se realiza en Maciá y se reunió con representantes de la Federación de Cooperativas Apícolas y productores ovinos independientes para analizar la situación de esos sectores.

“Llevamos adelante políticas conjuntas para lograr nuestros objetivos que son los que nos trazan cada uno de quienes producen la tierra y agregan valor al producto en la provincia de Entre Ríos», expresó el mandatario.

“Los productores tienen el acompañamiento permanente tanto del gobierno nacional como del provincial, y seguiremos trabajando del mismo modo porque entendemos que en nuestra provincia son muchas las economías regionales. Es parte importantísima del factor que produce riqueza, que genera empleo, que fortalece la ruralidad y en ese camino vamos a seguir trabajando».

Tras recorrer los stands instalados en el predio, Bordet destacó que la producción de miel es “una economía regional que está posicionada en segundo lugar en el país, que viene creciendo y nuclea a muchos productores, a su vez a cooperativas y que tiene una oferta exportable muy importante para nuestra provincia».

«Venimos trabajando al lado de los productores apícolas, generando oportunidades, con créditos con tasas bonificadas y hemos contado desde un comienzo con un apoyo pleno del gobierno nacional, con una decisión muy fuerte del presidente Alberto Fernández y del ministro Julián Domínguez todas las veces que lo hemos requerido», acotó Bordet.

No se incrementarán las retenciones

Con respecto a las retenciones al maíz, la soja y el trigo, el funcionario nacional fue contundente: «No hay aumento de retenciones» y acotó que «hay suspensión transitoria de un beneficio que el gobierno del Presidente Fernández le había dado a las empresas exportadoras que son nueve y exportan el 95 por ciento del cereal en la Argentina».

Más adelante, mencionó que «por la guerra, al mundo le faltan los 17 millones de trigo de Ucrania y los casi 60 que aporta Rusia, por lo tanto estamos ante un problema de aumento del precio del trigo. Este momento requiere la solidaridad de todos los argentinos y confío ciegamente que va a primar la solidaridad, la comprensión de los sectores que mayor capacidad tienen, y no van a judicializar esto».

«No existe el aumento de las retenciones. Esto es importante que quede absolutamente claro», insistió.

«A los dirigentes políticos humildemente me atrevo a decirles que es un momento de guerra, de crisis, no confundan: no existe el aumento de las retenciones. Es suspensión de un beneficio que el gobierno nacional le había dado a las empresas exportadoras que son nueve», dijo y pidió que «ayuden a que no hagan política con el campo. Hagamos política en cómo mejoramos la productividad, cómo construimos desarrollo de valor agregado, cómo generamos financiamiento, cómo generamos una estrategia de aplicación de la ciencia y la tecnología, pero no hagamos política sobre la base de cosas que no son ciertas».

Políticas públicas

Domínguez comentó que, tal como lo charlaron con los productores de miel, «la centralidad de las políticas públicas está en pensar que el productor siga produciendo. Por lo tanto, todas las decisiones que tomemos desde el Ministerio en forma conjunto con el Consejo de Ministros de las diferentes provincias, está pensado en fortalecer la capacidad de los productores», sostuvo.

«Vemos este encuentro con toda la energía que tiene Entre Ríos. Si esta provincia puede aportarle algo al país es la capacidad de gestión de sus productores de pequeña escala, de organización de esa escala para exportar, para generar valor agregado, para siempre en la punta de nuevas tecnologías», expresó y acotó que «si al productor y al campo le va bien, a nuestros pueblos nos va bien. Hoy lo que vemos es ese clima de empuje que transmite la producción de miel y las otras producciones en el país».

Reunión con productores

Por otro parte, el gobernador Bordet y el ministro Domínguez, junto al diputado nacional Marcelo Casaretto y el diputado provincial Juan Navarro, mantuvieron una reunión en el predio de la fiesta con representantes de la Federación de Cooperativas Apícolas y productores ovinos independientes para analizar la situación de esos sectores.

Al término del encuentro, el ministro Bahillo comentó que fue “una muy buena reunión, donde el ministro y el gobernador se interesaron en la realidad de estos dos sectores productivos”. Agregó que ambos sectores destacaron el acompañamiento de los gobiernos nacional y provincial “con distintas acciones y medidas para fortalecerlos” e hicieron algunos pedidos concretos.

Viviendas y pavimento

En la ocasión, se procedió a la firma de un acta compromiso para la construcción de 40 viviendas en esa ciudad, financiadas con fondos nacionales. Los terrenos serán aportados por el municipio.

Además, el gobernador y el intendente firmaron un convenio para la ejecución de 20 cuadras de pavimento en el ejido urbano local. La obra se realizará en dos etapas, contando la primera con un monto de inversión de 59.322.452 pesos. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com