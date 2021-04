//Las diez preguntas claves sobre las vacunas contra el coronavirus

Tras el positivo del Presidente

¿A partir de cuándo se tiene inmunidad?, ¿las personas vacunadas pueden contagiarse y contagiar?, son algunas de las preguntas que se formulan en relación a la inmunización contra la Covid-19, actualizadas por el contagio del Presidente.

Un grupo de reconocidos especialistas responde a los interrogantes más comunes, cuyas respuestas se van generando cada día a la luz de nueva evidencia.

1. ¿A partir de cuándo comienza la inmunidad después de vacunarse?

«El cuerpo comienza a generar anticuerpos después de los 15 días de vacunarse. La eficacia protectora de una primera dosis oscila como entre el 60 y el 70% según el tipo de vacuna, pero esto es variable, puede ser más o menos», indicó la médica infectóloga Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE).

2. ¿De qué protegen las vacunas contra el SARS-CoV-2?

«Todas las vacunas aprobadas para uso de emergencia contra el coronavirus han demostrado prevenir las formas graves de la enfermedad y, por lo tanto, la mortalidad», explicó por su parte Ricardo Rüttimann, miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

3. ¿Las personas vacunadas pueden contagiarse y contagiar?

«Los anticuerpos que se generan por las vacunas y también la inmunidad celular (linfocitos T) permiten prevenir sobre todo las formas graves de la enfermedad y por lo tanto la mortalidad; pero ninguna vacuna previene de contagiarse de coronavirus en el 100 por 100 de los casos; por lo tanto, aunque se esté vacunado, se puede contraer una forma leve y contagiar a otros», señaló Cahn.

Al respecto, el Instituto Gamaleya de Rusia, creador de Sputnik V, afirmó este sábado que su vacuna «tiene un 91,6% de eficacia contra infecciones y un 100% de eficacia contra casos graves» de coronavirus, luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara que dio positivo en un test rápido de antígenos, tras recibir las dos dosis de la inmunización, la primera de ellas el pasado 21 de enero.

«Si la infección se confirma y se produce, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves. Te deseamos una pronta recuperación», posteó la cuenta de Twitter de la vacuna Suptnik V en respuesta al anuncio que hizo Fernández poco después de medianoche a través de un hilo de Twitter.

4. ¿Las vacunas que se están aplicando protegen contra las nuevas variantes?

Según los datos disponibles hasta el momento, «todas las vacunas son eficaces frente a las hospitalizaciones y muertes causadas por el SARS-CoV-2, tanto frente a los linajes que circularon desde los inicios de la pandemia como a las variantes de preocupación, de más reciente aparición», indicó un reciente informe elaborado por especialistas del Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica de SARS-CoV-2 (PAIS) en referencia a variantes como las del Reino Unido o Manaos, entre otras.

5. ¿Se puede tomar alcohol después de aplicarse una dosis?

«La recomendación de no beber alcohol posterior a la aplicación inmediata de la vacuna tiene que ver con no tomar alcohol en cantidad; no hay ninguna otra indicación más allá de eso», señaló Cahn.

6. ¿Qué pasa si me coincide la vacuna contra la Covid-19 con la vacuna de la gripe?

Teniendo en cuenta que en Argentina en breve comenzará la campaña de vacunación contra la gripe, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) emitió un comunicado en el que señaló que «es prioritario» recibir la vacuna contra el coronavirus en caso de ser población objetivo.

«Como el turno de vacunación contra el coronavirus la gente no lo puede manejar y esa inoculación la queremos priorizar, hay que intentar espaciar todo lo que se pueda ese turno y el de la vacunación contra la gripe y antineumocócica», detalló Alejandro Videla, vicepresidente de la AAMR.

«Si este espacio puede ser 14 días como mínimo perfecto. Pero si me acabo de dar la vacuna de gripe y al día siguiente me llega el turno de la de coronavirus, me vacuno igual, porque la distancia entre las vacunas no tiene que ver con que pueda perder eficacia o generar más efectos secundarios, sino con poder monitorear mejor lo efectos adversos, sobre todo de la del coronavirus que en todos los casos tiene una autorización para uso de emergencia», añadió.

7. ¿Puede vacunarse una embarazada o durante el período de lactancia?

«Por el momento no contamos con estudios concluyentes para aplicar la vacuna en mujeres embarazadas o en período de lactancia, pero los datos preliminares dicen que son seguras. Por lo tanto, si la mujer embarazada o amamantando es parte de la población objetivo a vacunar, por ejemplo, personal de salud, docente o con factores de riesgo, podría vacunarse consultando con su médico. Pero el embarazo en sí no es una condición que indique la vacuna», explicó Cahn.

8. ¿Pueden vacunarse las personas inmunosuprimidas, pacientes oncológicos o personas viviendo con VIH?

«Las personas que son población objetivo de la vacunación y son inmunosuprimidas o están en tratamiento oncológico pueden vacunarse; lo mismo aquellos que viven con VIH, aunque esta condición no implica una indicación en sí porque no se ha comprobado que sean población más vulnerable frente a la Covid-19; en todos los casos se debe consultar con el médico y evaluar costos y beneficios», indicó Rüttimann.

9. Una vez que la persona se vacunó, ¿puede donar sangre y plasma como tratamiento para pacientes que estén con Covid-19?

«Las personas vacunadas pueden donar sangre sin restricciones. En el caso del plasma convaleciente para tratamiento, aquellas personas que antes de la vacunación tuvieron Covid-19 se está evaluando la posibilidad, debido a que algunos estudios incluso señalaron que generan altos niveles de anticuerpos», indicó Alejandra De Bonis, directora asociada del Centro Regional de Hemoterapia de La Plata.

«Para los que se vacunaron y no tuvieron Covid-19 previamente no hay ninguna evidencia que permita aceptar la donación del plasma como tratamiento hasta el momento», agregó.

10. ¿La efectividad que demostraron algunas vacunas para prevenir las infecciones por SARS-CoV-2 en estudios recientes pueden llevar a un relajamiento de los cuidados?

«Estos estudios se hacen en ámbitos o poblaciones donde hay un porcentaje muy alto de personas vacunadas; en nuestro contexto actual, las personas vacunadas deben continuar con las medidas de prevención como uso correcto de tapaboca, distancia social y lavados de manos», enfatizó Cahn. Fuente: Télam

