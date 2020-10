//Las cuatro provincias que preocupan al gobierno por el avance del coronavirus

En el interior la situación de alarma sanitaria no ha cesado. Alberto Fernández tiene en la mira a las provincias de Santa Fe, Córdoba, Río Negro y Mendoza como potenciales distritos donde la cuarentena continuará bajo estrictos regímenes

Con niveles alarmantes de ocupación de camas de terapia intensiva que ya superan el 85% y un avance del COVID-19 que no cesa en algunas localidades, el presidente Alberto Fernández tiene en la mira a las provincias de Santa Fe, Córdoba, Río Negro y Mendoza como potenciales distritos donde la cuarentena continuará bajo estrictos regímenes de aislamiento desde la semana que viene.

La profunda preocupación que hay en la Casa Rosada en relación a la curva ascendente de contagios que no se frena en esos distritos proviene del contacto permanente de Alberto Fernández o del ministro de Salud, Ginés González García, con los mandatarios de estas cuatro provincias.

A diferencia del AMBA donde los contagios de coronavirus parecerían haber ingresado en una meseta desde hace varias semanas, en el interior la situación de alarma sanitaria no ha cesado y es muy probable que el decreto de extensión de cuarentena en la mayor parte de las 18 provincias que se había determinado en el último reporte se mantenga.

Los voceros del ministro de Salud destacaron a Infobae que a las provincias que están en la mira por los altos niveles de contagio «se los está apoyando mucho como desde el primer día». Esto incluye el envío de fondos, insumos sanitarios y médicos.

En este sentido, remarcaron que la semana próxima habrá más viajes de monitoreo permanente. «Las decisiones de implementación final de restricciones las toman las provincias. Los ministros de Salud de las jurisdicciones coinciden y apoyan las medidas de Nación. Hay que correrse de la lógica de los culpables. Es momento de trabajar de manera conjunta, más que nunca», dijeron los allegados a Ginés González García.

–Santa Fe: en la provincia que maneja, Perottii le transmitió al Presidente la «crítica situación» sanitaria que vive la provincia donde hasta ayer había 2.928 casos confirmados de COVID-19 y la Dirección Provincial de Epidemiología informó que la ocupación de camas de terapia intensiva es alarmante. En localidades como Rafaela hay un 82% de camas UTI ocupadas, en la región de Santa Fe capital el 74%, en Rosario centro hay un total del 85% de camas del servicio público ocupadas y el total provincial es del orden del 82%.

«Seguimos con los picos y se viene testeando mucho. Esperemos que empiecen a bajar los niveles por los altos niveles de testeos», dijo a Infobae un vocero de Perotti.

La provincia de Santa Fe viene recibiendo ayuda constante del Ministerio de Salud de la Nación en relación a insumos y personal de la salud para reforzar la situación sanitaria.

A la vez, el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo acaba de firmar un convenio con Santa Fe para la entrega de 16 millones de pesos en subsidios directos de alimentos y artículos de higiene para seis municipios del sur de la provincia.

–Córdoba: En la provincia que maneja Juan Schiaretti la crisis sanitaria no es menor que la de Santa Fe. Córdoba registra un acumulado de 66.268 contagios de coronavirus.

Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, en la provincia de Córdoba se realizaron testeos con PCR (hisopados) a 341.975 personas. Según destacaron a Infobae en la gobernación de Schiaretti, esto resulta en una tasa de 90.939 personas estudiadas con PCR por millón de habitantes.

Ayer se efectuaron 4.166 estudios, de los cuales 3.046 son PCR, 668 test antígenos y 452 test serológicos. En tanto que se notificaron 52 fallecimiento. Por otra parte, el nivel de ocupación de camas críticas para adultos COVID-19 es de 78,5%.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba informó también que este martes se confirmaron 1.700 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 834 corresponden a Córdoba capital y 866 al interior, con la siguiente distribución al día de la fecha, se encuentran internadas 2.092 personas en camas de unidades críticas para adultos, lo que representa un 77% del total de camas de los sectores público y privado de la provincia Córdoba.

En relación con las camas críticas para adultos, se encuentran internadas 1.406 personas, lo que representa un 78,5% del total de camas de los sectores público y privado de la provincia Córdoba.

En tanto, ya sea en los operativos Identificar como en los centros fijos de testeos, hasta ayer se realizaron en total 1.349 estudios, de los cuales 229 corresponden a toma de muestra con hisopados (PCR), 668 test antígeno y 452 a test serológicos.

La situación en Córdoba es crítica según admiten tanto en la provincia con la Nación, por lo que es muy probable que se mantenga en muchas localidades el nivel de aislamiento obligatorio restringido.

–Mendoza: el gobierno de Mendoza informó que la situación sanitaria de la provincia desde que comenzó la pandemia es de 33.908 casos confirmados, 18.845 recuperados y 449 fallecidos. Los niveles de mortalidad en Mendoza es de 237 por millón de habitantes y de Letalidad 1,32% por total de confirmados por COVID-19.

En cuanto al factor ocupacional de camas de terapia en el Gran Mendoza es del 86,58% y el 79,71% en todo el territorio mendocino. Esta situación es bastante preocupante según sostienen en el gobierno provincial ya que no ha mermado el nivel de camas UTI ocupadas sino que por el contrario va en ascenso.

A su vez, el grupo etario más vulnerable frente a la enfermedad sigue siendo en Mendoza el de los adultos mayores. El 75,4% de los fallecidos tiene entre 60 años y los 89 años y las personas de más de 90 años representan el 7,4%.

En la gobernación aseguran que hay una atención permanente de la Nación más allá de las diferencias que mantuvieron el presidente Alberto Fernández y el gobernador Rodolfo Suárez pocos días después del decreto de extensión de la cuarentena.

–Río Negro: la gobernadora Arabella Carreras se reunió ayer con Alberto Fernández en la Casa Rosada y además de abordar el conflicto de toma de tierras de los mapuches en la Patagonia, la mandataria provincial le manifestó la fuerte preocupación que tiene por el avance del COVID-19 en varias localidades.

En Río Negro la ocupación de camas UTI llegó esta semana al orden del 87,9%, las camas especiales están en el 71% de ocupación y las generales en un 50%.

Por otra parte, hay localidades como Cipoletti, Jacobbaci, Catriel o Allen donde se llegó al orden del 100% de las camas de terapia ocupadas y la situación parece desesperante. En Bariloche también hay hospitales públicos con el 98% de las camas ocupadas.

Ayer se reportaron en Río Negro 4.833 contagios activos, 14.319 curados y 527 fallecidos. Las localidades de Roca, Allen, Cipolletti, Villa Regina, Bariloche y Choele Choel son las más complicadas.

«Hay un crecimiento no exponencial de contagios a pesar de que hay muchos casos registrados. Estamos pasando por una situación preocupante. En algunos lugares se está aplanando pero la curva no está bajando», dijo la gobernadora Carreras al concluir la reunión con Alberto Fernández. Destacó también la ayuda que se está recibiendo desde la Nación y se habló de evaluar un plan tentativo de protocolos estrictos para el verano. Fuente: El Once

