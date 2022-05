Las 10 mejores fotos de la semana: Lo nuevo de Tini, el arte de Mariano Martinez, la diversión de la China

Además, el posteo de Sabrina Garciarena por los dos años de su hija y la romántica imagen de Wanda Nara y Mauro Icardi, de paso por Londres

Tini Stoessel presentó esta semana La Triple T, su nueva canción. En menos de 24 horas acumuló más de 1,5 millones de reproducciones en YouTube. Y en Instagram, el visto bueno de Rodrigo De Paul, nada menos…La reacción de Rodrigo De Paul ante la nueva canción de Tini Stoessel Sabrina Garciarena posteó esta imagen para celebrar los dos años de Mía, una de sus hijas. A su vez, en una entrevista dejó una reflexión sobre la maternidad real. “Si me tengo que autodefinir, no soy una mamá práctica. Hago todo con amor pero llevo tres embarazos con tres bebés que no duermen nunca hasta que tienen tres o cuatro años. En ese sentido vivo una tortura, pero no concibo otra manera de maternar. Es lo que ellos me demuestran que necesitan. No sé si está bien pero sí te digo que vivo muy cansada y eso repercute en la paciencia”, se sinceró (Instagram)Las palabras de Sabrina Garciarena sobre la maternidad real Cuando muchos pronosticaban un amor de verano en Punta del Este, el otoño llegó a Buenos Aires y Benjamín Vicuña y Eli Sulichín siguen disfrutando de su noviazgo. Así lo demostraron en la noche del jueves, cuando posaron sin ningún problema ante el fotógrafo de Teleshow, en medio de una salida romántica (Crédito: RS Fotos)Se afianza la relación de Benjamín Vicuña con Eli Sulichin: las fotos de la romántica cita Acompañando a Manuel Lozano, Nico Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas participaron de la inauguración formal de la Residencia Universitaria de Fundación Sí, en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Esta casa, que comenzó a funcionar en enero de 2022, alberga de manera gratuita a 22 jóvenes provenientes de distintas zonas rurales de Salta y Jujuy. Los actores de la obra Una semana nada más dejaron para los estudiantes palabras muy emotivas Wanda Nara y Mauro Icardi, de paso por Londres. Pese al gesto adusto que exhiben en la imagen, fue un lindo paseo. Y una buena semana para los dos: la empresaria selló en Tribunales porteños su acuerdo con su ex marido, Maxi López, luego de años de disputas judiciales (Foto: Instagram)Los detalles del acuerdo de Wanda Nara y Maxi López Ella (nunca) baila sola. Amada u odia, para bien o mal, lo cierto es que La China Suárez nunca deja de ser noticias. A días de haber brillado en la entrega de los Premios Platino, en Madrid, se especula con la posibilidad de que la actriz haya iniciado un romance con Fernando Guallar, un actor español de 33 años que estuvo en la serie de Luis Miguel. Pero, ¿y qué pasó Armando Mena Navareño, aquel joven que arreglaba motos? Sigue con el taller… (Instagram)La China Suárez, íntima: “Tuve una infancia tan linda que me cuesta aceptar el paso del tiempo” La mexicana Gloria Trevi presentó su nuevo álbum, Isla Divina. Lo hizo con un gran evento realizado en un hotel de Puerto Rico. La acompañó su esposo, Armando Gómez (Foto: The Grosby Group)Gloria Trevi, íntima: “La música me ha salvado de ser mala persona” Halle Berry filma en Londres con Mark Wahlberg un nuevo proyecto para Netflix. Y allí mostró su nuevo look, que se asemeja a la brillante Cruella de Emma Stone: rapado en uno de los cortados, tiene la mitad de su cabello teñido de gris plata, combinado con las raíces oscuras (Fotos: The Grosby Group) «Un potro». El comentario repetido en el posteo de Mariano Martínez está justificado, y no solo por la manera coloquial de referirse al actor, sino también a la obra de arte sobre la cual posó para la foto, creación de su amigo, el artista suizo argentino Voneich, o Ariel Eichenberger (Foto: Instagram) Brenda Asnicar mostró su nuevo look en las redes. Y quizás para terminar de convencerse, les pidió a sus seguidores que pusieran el emoji de un corazón a modo de aprobación en los comentarios. Recibió casi 700. Y unos 43 mil likes. Aprobadísimo. Fuente: Infobae

