//Larrateguy: “Hasta que no logremos neutralizar el virus vamos a estar en riesgo”

Debe estar vacunado el mundo entero

El Dr. Luis Larrateguy dijo que covid “va a persistir en la población mundial hasta que logremos que se debilite y la forma de lograrlo, es que tengamos defensas, inmunidad contra el virus”, lo cual se logra con la vacuna.

El avance de la variante Ómicron del coronavirus genera preocupación en especialistas a nivel mundial. El titular de la Organización Mundial de la Salud, confirmó que vacunados y curados pueden infectarse con esta nueva variante y pidió cancelar las Fiestas de Fin de Año.

El Dr. Luis Larrateguy, neumonólogo, afirmó que el coronavirus “llegó para quedarse” y para lograr neutralizarlo debe estar vacunado el mundo entero.

“Como venimos diciendo desde marzo de 2020, este virus llegó para quedarse y va a persistir en la población mundial hasta que logremos que se debilite y la forma de lograrlo y que genere menos enfermedad en el ser humano, es que tengamos defensas, inmunidad contra el virus”, afirmó.

Paso seguido, explicó que “cuando el virus ingresa a una persona, entran a las células y se van generando copias y copias, y de esta forma se transmite de persona a persona. Cuando hay defensas, esas copias igual se producen, pero se neutralizan por los anticuerpos. Como cualquier copia, cuando se produce en grandes cantidades, muchas tienen defectos, y esto es lo que se llaman variantes del virus”; las cuales pueden ser menos virulentas o más agresivas.

Sobre la Ómicron, remarcó que “es terriblemente contagiosa, mucho más que las anteriores, y si bien se dice que produce enfermedad leve, ya hemos tenido fallecimientos”.

Larrateguy dio cuenta que la inmunidad “se puede adquirir por contagio, al generar anticuerpos, que no es lo ideal; lo ideal es colocar la vacuna y ya hemos visto que son efectivas, entre un 98 y 95 por ciento. Tenemos que tratar que el mundo esté vacunado, porque si bien Argentina ha logrado un nivel de inmunización muy alto, todavía el 50 por ciento de la población mundial no lo está y a esto se refieren los especialistas cuando dicen que miles de fábricas de productoras de variantes todavía están en el resto del mundo”, y son las personas que no han sido inoculadas.

Para el profesional, la vacunación “es un acto de solidaridad colectiva, de amor a la humanidad, estamos tratando de protegernos como sociedad, no en forma individual, por eso es importante convencer a aquellos que no se quieren vacunar. La decisión de no vacunarse impacta en toda la sociedad”, dijo y entendió que la vacunación debería ser obligatoria, “así como lo son las vacunas para nuestros niños. En algún momento, la vacuna contra el coronavirus va a tener que ser obligatoria”.

“La pandemia no se va a terminar, tal vez logremos que se haga endémica la enfermedad. En este momento Europa está con serios problemas y está volviendo a las restricciones que tuvimos en un principio; y acá estamos hablando de abrir todo, de empezar a hacer festivales, juntarnos millones de personas y me parece que no entendimos nada”, expresó Larrateguy.

Finalmente, el neumonólogo indicó que este virus “llegó para quedarse y hasta que no logremos neutralizarlo, vamos a estar en riesgo. Si pensamos individualmente, puede ser que no me toque nunca, pero no importa lo que nos pasa individualmente sino como sociedad y que hay grupo de personas que va a terapia intensiva y se muere y si son muchos, saturan los servicios de salud y hay que empezar a elegir a quien atendemos a quién no y eso como ser humano es terrible”. Fuente: El Once

