//Langostas: «Hay que impedir que invernen, o tendremos langostas autóctonas»

«No es bueno que la manga se disperse»

«Si no controlamos la plaga, van a quedar en la zona, tal vez invernando; y cuando se empiezan a reproducir, en la primavera tendremos langosta autóctona», advirtió un agrónomo al avizorar «una nueva plaga erradicada hace 60 años»

Los equipos técnicos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) junto con Ingenieros Agrónomos y productores se encuentran trabajando para contener la manga de langostas que ingresó al departamento Federación.

«Hace 70 años atrás la langosta saltona se la controlaba con lanzallamas, y hoy con aplicaciones. Hay que controlarla porque si no las controlamos van a quedar en la zona, tal vez invernando; luego empiezan a madurar sexualmente, se empiezan a reproducir y en la primavera siguiente tendremos langosta autóctona, y ahí tendremos una nueva plaga que la teníamos erradicada hace 60 años», advirtió a Tal Cual el ingeniero Agrónomo Gabriel Guiano.

«Si tenés una manga de entre 7 y 10 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho, no se puede decir que no se va a controlar porque no come o porque no hace un daño grave, el sistema es de monitoreo y control; debemos anticiparnos al problema y hacer el control de la plaga», afirmó el Ingeniero.

«No sería bueno que la manga se disperse», explicó Guiano. Y continuó: «La manga hoy es más chica porque se hacen seguimientos y controles en las provincias; en Corrientes, la misma Provincia hizo más de 10 aplicaciones químicas, y así viene disminuyendo. Tuvimos suerte en este lugar donde no hay un curso de agua importante, tampoco hay poblaciones y las aplicaciones fueron terrestres».

«El primer día que la manga llegó estaban posadas sobre eucaliptus -continuó indicando profesional de la Agronomía- en unas cortinas de quintas críticas y de ahí bajaron. Tanto el control químico que se hizo martes por la noche y el que se hizo ayer fue muy exitoso y fue todo sobre quinta cítrica».

«La langosta puede estar en diferentes lugares y puede comer la parte cítrica», alertó al aclarar que se evalúan las condiciones aéreas y «siempre cumpliendo con las habilitaciones de la prevenciones».

Según informó el especialista, las langostas están en zona de Colonia La Gloria. «Teníamos previsto hacer una aplicación aérea en el día de ayer, sobre las 12 salió el sol y se movieron 2 mil metros y quedaron en el km 298 de la autovía», indicó.

«La langosta tiene alrededor de 10 centímetros, vuela a favor del viento; si el viento es fuerte pueden desplazarse hasta 150 kilómetros en un día; con estos días de baja temperaturas podrían estar 2 o 3 días en un mismo lugar», explicó.

Finalmente, Guiano valoró el trabajo de los productores. «Las aplicaciones las hacen los productores porque el SENASA no tiene recursos, equipos ni productos para el control; los productores lo hicieron ocupando recursos propios y de esta manera se ha controlado a un número altísimo y haremos un trabajo para controlar la mayor parte de la manga». Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com