Landriscina: Favaloro “fue mi gran amigo; estaba enamorado de la patria como yo”

«El humor es sorpresa»

“Yo soy uno de los pocos tipos que no tiene apuro para hacer reír, yo narro. La gente está a la expectativa”, expresó el humorista. Recordó a Favaloro y sostuvo que YouTube lo acercó a nuevas generaciones.

Luis Landriscina hizo un recorrido por su carrera y reflexionó sobre la vigencia que mantienen sus relatos a través de la plataforma YouTube.

El artista chaqueño recordó el momento en que descubrió su talento para hacer reír gracias a su maestra. «Notó que yo no tenía ningún tipo de problema en pararme delante del peor público que vas a tener: tus compañeros de grado que en el recreo ya te están cargando», dijo y añadió: «Mis maestras veían que tenía un don».

«Yo soy uno de los pocos tipos que no tiene apuro para hacer reír, yo narro. La gente está a la expectativa de para qué lado va a saltar la liebre. Hay un desafío no confesado entre el que escucha y el que cuenta. Uno piensa que sabe cómo termina y no. Por eso se alegra cuando pierde, porque el humor es sorpresa», relató.

«Un chiste es ‘un tipo le dijo al otro’. En cambio, en mis cuentos, el tipo tiene nombre y está casado. Le doy un relato, un significado», cerró.

Otro de los temas de los que habló durante la entrevista con Diego Sehinkman tuvo que ver con la vigencia que aún tienen sus relatos, pese a que pasaron 17 años de su retiro. Lo logró gracias a su talento para contar cuentos y también gracias a YouTube que lo acercó a nuevas generaciones.

«Desde que pisé que llegué a Cosquín, pasaron 58 años. Me retiré el 3 de diciembre de 2005, en la cancha de Unión Progresista de mi ciudad. Temía que dijeran ‘no se retiró a tiempo’, pero después de mi retiro me siguieron llamando», relató.

En ese sentido, valoró que todavía insistan en contratarlo y aseguró que hay un único motivo por el que no se presenta ante el público: su esposa no está de acuerdo. «Me han propuesto hacer especiales, pero mi mujer no está de acuerdo. Si mi mujer no está de acuerdo, no me subo «, indicó en el canal TN.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Luis Landriscina se refirió al Dr. René Favaloro. «Fue mi gran amigo por la buena persona que era y lo buen médico que era. Por su austeridad, su humildad y porque estaba enamorado de la patria como yo», destacó sobre quien desarrolló la cirugía conocida como bypass coronario.

«El otro día lo dije en el programa de Jey Mammon, a él le dolía la patria igual que a mí. Cuando veo que nadie habla de la patria y que tampoco se le cuenta a la historia la sangre que contó esta patria», agregó tras decir que lo extraña y que es una persona que le falta al país. Fuente: El Once

