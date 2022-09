Lali armó un fernet con botella de plástico en la TV española y fue furor

La cantante y actriz cortó la botella de gaseosa, le quemó el borde con un encendedor y dio la fórmula para preparar la popular en su modalidad “viajera”. Antes de convidarlo al conductor, revolvió el fernet con su dedo.

El carisma y la frescura de Lali Esposito no conoce de fronteras y, una vez más, aprovechó una entrevista en la televisión española para explicar (y demostrar) el ritual de un “fernet viajero” en pleno prime time, tal como lo hizo en febrero con el mate.

Invitada a “El Hormiguero”, el programa nocturno que conduce Pablo Motos por Antena 3, la cantante y actriz argentina dio un curso intensivo sobre el fernet y cómo se prepara “un viajero”.

Lali Espósito lo hizo de nuevo y la rompió en la televisión española al compartir otra costumbre argentina. La cantante le enseñó a hacer el clásico "viajero de fernet" de las previas.

Al comenzar la entrevista, la producción le acercó a Lali todo el “kit” para preparar un fernet “viajero”. Allí la argentina comenzó a detallar cómo se sirve el trago. La cantante y actriz argentina mostró cómo se consume una de las bebidas alcohólicas más populares del país.

“Esto es lo que se llama el viajero. En la Argentina hay mucha joda, mucha vida nocturna, mucho boliche. A veces, cuando estás con tus amigos y es momento de terminar la previa y salir a bailar se arma lo que se conoce como un `viajero´, que es un trago comunitario”, explicó la actriz.

Lali siguió: “Así como en el mate, que lo compartimos entre todos, todos toman del viajero. Como cuando te vas de esa casa al boliche, no te vas a llevar un vaso de vidrio, se agarra una botella plástica que se la corta por la mitad…”.

“Esto no se hace en todas las casas de Buenos Aires, se hace así en algunos barrios como en el que yo crecí”, aclaró entre risas.

“Algunos preguntan, por qué no se llevan un vaso térmico y yo les respondo, qué hago después con el vaso”, dijo, y luego cortó por la mitad una botella de plástico vacía y luego quemó con un encendedor los bordes de la mitad de abajo de la botella para que no corte los labios.

Lo que siguió fue preparar el fernet con cola. “Esta es una bebida italiana”, dijo Lali y el conductor le retrucó: “¿Ni siquiera es argentina?”.

“No es argentina, pero es argentina. Como buena argentina, me adueño de cosas que no son mías. Esto es mío. No me importa, para mí lo hizo un argentino”, contó, y luego abrió la botella y le hizo probar al conductor un trago puro desde el pico de la botella de fernet.

La cantante luego explicó que en Italia se lo consume como bebida digestiva, pura y en pequeñas cantidades, pero que en la Argentina se lo mezcla con una bebida cola, en diferentes proporciones. “Puede ser 70/30 u 80/20, depende del gusto de cada persona”.

Tras preparar el fernet en la botella cortada, finalmente Lali, le dio de probar a Motos, quien no simpatizó de entrada con el fernet, ya que tampoco se hizo muy amigo del mate cuando Lali se lo presentó.

“Este es el cáliz y te bendigo con el trago más argentino de la historia. Yo Lali, una popstar argentina, te bendigo Pablo Motos, rey de la televisión española, con este trago”.

Lali enseñando a armar un fernet dios la amo JAJAJAJAJAJ #LaliEH pic.twitter.com/vgOOKoSNXu — simo -7 (@adorablespos) September 14, 2022

La primera reacción del conductor tras probar el trago no fue de agrado y se preguntó: “¿Qué les pasa a los argentinos? Es como beberte una coca cola y chupar un mueble”.

“No sé qué te pasa Pablo. Para mí es bárbaro. Esto así se empieza a compartir con el grupo. Si te tomas un par, no te acordás la dirección de tu casa. Esto es cultura”, cerró la argentina mientras bebía del “viajero”. Fuente: (La Nación)

