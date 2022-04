La web de Anses registra cortes por cantidad de consultas: que otra opción hay

Refuerzo de Ingresos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) otorgará un bono de Refuerzo de Ingresos por $ 18.000 destinado a trabajadores informales, monotributistas A y B, y trabajadoras de casas particulares, que será compatible con asignaciones universales y seguros de desempleo, entre otras prestaciones. Para acceder al beneficio se debe hacer un registro en la página web del organismo.

En tanto que los jubilados y pensionados que cobran hasta dos haberes mínimos ($ 65.260), recibirán el refuerzo de $ 12.000 en forma automática con el pago de sus haberes en mayo, sin necesidad de inscribirse o hacer trámite alguno.

La inscripción para poder acceder al bono, comenzó este jueves, pero “debido a las millones de personas que están ingresando en página oficial para solicitar el Refuerzo de Ingresos, estamos registrando cortes intermitentes en el servicio”, informaron en la tarde de este viernes desde ANSES.

Qué hacer si la página está caída

La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, informó las alternativas vigentes al aplicativo MI ANSES para completar el formulario de inscripción al bono IFE 4 de $ 18.000 para monotributistas y trabajadores informales no registrados.

Durante su intervención en el segmento «ANSES Responde» de la TV Pública y luego de ser consultada por la potencial imposibilidad de no tener acceso a una red de conexión, la funcionaria explicó que aquellos solicitantes «pueden ir a una de las oficinas» del organismo previsional.

«Los vecinos que no tengan teléfono, que no tengan internet o que no tengan computadora, pueden acercarse sin turno previo, a una oficina y hacer la consulta», apuntó Raverta.

Además, enfatizó que «debido a que hay mucha cantidad de personas que están entrando» a la web de inscripción, «se caiga por un ratito», por lo que llamó a «insistir» ya que «con sólo actualizar se puede volver a acceder a la información».

«Tal vez en nuestra página web, debido a que hay mucha cantidad de gente entrando, se caiga por un ratito. Hay que insistir. Paciencia porque la verdad es que volviendo a incorporarte a la página de ANSES, enseguida podes acceder a la información», concluyó.

Requisitos para acceder al Refuerzo

Entre los requisitos que deberán cumplir las personas que lo soliciten figuran cuestiones relacionadas con ingresos mensuales máximos, propiedad de vehículos o embarcaciones que serán verificadas por Anses de acuerdo con registros de bases de datos propios y de otros organismos como la AFIP o el Banco Central antes de dar la aprobación del trámite.

En el caso de los más de 6,2 millones de jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados que cobran hasta dos haberes mínimos ($ 65.260), recibirán el refuerzo de $ 12.000 en forma automática con el pago de sus haberes en mayo, sin necesidad de inscribirse o hacer trámite alguno, mientras que los que cobren desde ese monto hasta los $ 77.260 recibirán el proporcional, de modo que el 85% del total de jubilados y pensionados esté alcanzado por el bono.

«La idea del refuerzo es acompañar a los trabajadores y trabajadoras que no tiene ingresos registrados o formales en la base de datos de Anses, así como monotributistas A y B y trabajadoras y trabajadores de casas particulares», aseguró hoy la directora ejecutiva de Anses.

Raverta alentó a las personas a que se inscriban, «porque buscamos que lo reciban quienes lo necesitan y le soliciten este refuerzo al Estado».

Según detallaron desde la Anses, el criterio excluyente para acceder al refuerzo es ser a lo sumo monotributista A o B, no contar con ingresos de un trabajo en blanco y/o ser trabajadora o trabajador de casas particulares.

Los ingresos a los que hubiera accedido la persona que solicite el refuerzo deberá ser menor al de dos salarios mínimos ($ 77.880), en el promedio de los últimos seis meses.

Esto es así para no dejar afuera del refuerzo a una persona que, eventualmente, hubiera tenido un ingreso superior al del límite en alguno de los meses previos pero que cumple con el resto de los requisitos.

Para calcular estos ingresos -explicaron desde Anses- se usarán los consumos registrados con tarjetas de débito y/o crédito, así como las transferencias recibidas en cuentas bancarias a su nombre.

También será motivo de rechazo al refuerzo ser titular de más de una vivienda, estar adherido a un servicio de medicina prepaga, ser titular de dos o más autos o de uno de menos de un año de antigüedad, o tener un avión o embarcación a su nombre.

Es importante aclarar que en el caso de los hombres es necesario tener entre 18 y 65 años y no cobrar jubilación , mientras que en las mujeres en tope es de entre 60 y 65 años sin ser jubiladas.

El refuerzo económico será de carácter personal y no familiar, por lo que no importa el ingreso del grupo familiar sino el de cada persona, a diferencia de lo que había sido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia en el año 2020.

El cobro del refuerzo de $18.000 es compatible con la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo para Protección social, la Prestación por Desempleo, con Potenciar Trabajo, con estar inscripto en el Registro Nacional de trabajadores de la Economía Popular y con los planes Alimentar y otros planes alimentarios provinciales y municipales.

La única excepción es para el caso de los jóvenes de entre 18 y 24 años que cobren el Progresar, para los que se mantendrá el mismo criterio que tiene ese programa que es el de un ingreso familiar máximo de hasta tres salarios mínimos ($ 116.820).

Por último, si es extranjero, debe tener como mínimo de dos años de residencia en el país. Fuente: El Once

