//La vuelta del fútbol: El médico de Patronato se refirió al protocolo de trabajo

El médico de Patronato se refirió al protocolo de trabajo.

Juan Hermida dijo que el protocolo que se elaborará será presentado al Ministerio de Salud de la Nación y estará basado en los lineamientos creados por Conmebol. «No hay nada oficial desde AFA», dijo el doctor.

La AFA decidió armar su protocolo sanitario y enviarlo a la Liga Profesional. Estipula cinco test mensuales por jugador y un costo de $750 mil por club.

Dentro del protocolo, se estipula que la primera etapa de la vuelta de las prácticas sea con un máximo de «seis jugadores por sesión en la misma cancha», como ocurrió en diferentes Ligas de Europa.

Más allá de que aún no hay nada definido, el médico de Patronato, Juan Hermida, charló con Fútbol 11, y dejó sus consideraciones: «No hay nada oficial desde AFA. Lo que existe es un protocolo creado por Conmebol que fue bajado y distribuido en todos los clubes. En base a ese protocolo cada país afiliado a Conmebol deberá hacer una adaptación a cada realidad según las normativas vigente de cada país. No hay muchas cosas diferentes porque el virus es igual acá, en Bolivia y Colombia», señaló

«Hay una fase que habla de entrenamientos, otro sobre los viajes y los test a realizar y otro de los partidos», explicó Hermida. El facultativo mencionó que los procedimientos para los entrenamientos en el ámbito domésticos serán similares a los delineados por el ente continental. «Hace hincapié en la distancia social, el uso de tapabocas», dijo respecto al protocolo que tiene Conmebol.

«Son costosos los test, pero habrá que inventar algo para costearlos. No vale la pena poner en riesgo a un plantel porque el test es costoso. No podemos no hacer los test porque son costoso. Si los clubes no están en condiciones de afrontar esos gastos la liga madre tendrá que sentarse que discutirlo», indicó.

«Hay test que dicen que tenés anticuerpos contra el virus y otros que certifican que tenés el virus en este momento. Lo que hemos hablado los médicos de Primera División es realizar la PCR (hisopado). Hacer la detección de anticuerpos es bastante peligroso porque uno puede estar en periodo donde no es positivo y puede darle negativo, pero a los cuatro, cinco días darle positivo y estar infectando en ese momento», puntualizó. Fuente: SuperDeportivo

