La Selección de Scaloni: jugadores puestos, sorpresas y los que pelean por ir a Qatar

«Uno solo tiene el lugar asegurado», dijo el DT y se refirió a Messi, pero son varios los futbolistas que sacaron el pasaje al Mundial 2022. El resto de los candidatos tendrán que seguir luchando por un lugar.

No es un lugar común cuando se asegura que cada uno de los partidos que le quedan a la Selección serán determinante para aquellos futbolistas que pelean por ir al Mundial. Y es que son muy pocos los duelos que quedan antes de Qatar y aún existen varias cosas por definir.

La Scaloneta volverá a tener acción el 24 o el 25 de marzo ante Venezuela de local y el 29 contra Ecuador de visitante para terminar las Eliminatorias Sudamericanas. Luego jugará el 1° de junio en Londres contra Italia por la Copa Euroamericana y se negocia con Bélgica y Dinamarca para jugar unos días más tarde en alguna ciudad europea.

También existe la posibilidad de que se recupere el encuentro suspendido frente a Brasil. La restante fecha FIFA será en septiembre. Así, serían 6 o 7 los partidos fuertes que le queden al equipo para que Lionel Scaloni depure la lista definitiva.

Los choques contra Chile y Colombia fueron determinantes para varios futbolistas. Algunos aprobaron y otros tantos quedaron en duda. La incógnita más grande sigue siendo Paulo Dybala, aunque también sorprendió bastante que Scaloni le haya dado más minutos a Maximiliano Meza que a Julián Alvarez y a Angel Correa. Todo está por suceder y todo puede suceder con la Scaloneta.

Donde no hay misterios en el arco: Emiliano Martínez, Franco Armani y Juan Musso son los elegidos para ir a Qatar. En reserva quedan Agustín Marchesín, Gerónimo Rulli y Esteban Andrada. Se sabe, además, que Dibu es titular indiscutido.

🇦🇷 Ningún jugador completó más pases que Lisandro Martínez [79] en el triunfo de Argentina ante Colombia.



Solo falló 2 de los 81 pases que intentó. pic.twitter.com/1SD5hKrabU — Sudanalytics (@sudanalytics_) February 2, 2022

En el sector defensivo hubo irrupciones rutilantes. Si el 2021 fue el año de Cristian Romero, el 2022 parece ser el de Lisandro Martínez. El zurdo de Ajax la rompió en Calama y en Córdoba y juega como si tuviese 100 partidos en la Selección (¡y completó apenas 6!). Ya no solo le ganó el lugar entre las alternativas a Lucas Martínez Quarta, sino que se animará a pelear un lugar entre los titulares.

El sobrio Germán Pezzella cumplió contra Colombia y su experiencia y su voz de mando son vitales. Así, Romero, Otamendi, Pezzella y Martínez serían los centrales para ir a Qatar, mientras que Martínez Quarta, Juan Foyth, Facundo Medina y Leonardo Balerdi perdieron terreno.

Tampoco hay grandes dudas en los laterales: Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, por la derecha; Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico, por la izquierda. Pero con Tagliafico -de irregular rendimiento contra Chile y de mal presente en Holanda- se puede hacer un asterisco.

Una de las ideas de Scaloni es hacer un hueco en la defensa para sumar un cupo en el sector ofensivo. Y la conclusión a la que arriba en el cuerpo técnico es que, eventualmente, tanto Lisandro Martínez como Nicolás González podrían ocupar el lateral izquierdo. En ese escenario, se caería Tagliafico porque Acuña es el titular indiscutido para el técnico.

Los duelos ante Chile y Colombia fueron productivos para Alejandro Gómez, uno de los líderes del grupo. El Papu evidenció que siempre rinde y que se acomoda a distintos lugares y esquemas; en los últimos juegos se movió como interior por izquierda. La sensación es que sacó boleto para el Mundial.

Algo parecido ocurrió con Guido Rodríguez, quien viajó de apuro para estar en Córdoba (se había perdido el choque ante los chilenos por dar positivo en los test de coronavirus) y se destacó. Las dudas que había dejado en los partidos anteriores se esfumaron y es el volante central de reserva. Son número puesto Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. Quedaría, entonces, un sitio en el sector medio.

El preferido es Exequiel Palacios porque puede moverse en cualquiera de los lugares, ya sea de mediocentro como de interior por ambas bandas. Pero ocurre que el ex River no para de lesionarse y eso genera preocupación en Scaloni. Nicolás Domínguez (10 presencias), Emiliano Buendía (1) y Alexis Mac Allister (2) son quienes más chances tienen de arrebatarle el boleto. Más atrás en la consideración quedaron Roberto Pereyra (9) y Manuel Lanzini (1).

Arriba hay tres fijos: el líder Lionel Messi, el goleador Lautaro Martínez y el renacido Angel Di María. Los restantes tres lugares para llegar a 23 están por resolverse. Ninguno de los que pujan se ha ganado el lugar de manera rotunda. La sensación es que Joaquín Correa (11 juegos) es el sustituto de Lautaro y Nicolás González (12) el de Di María. Así, para hacerle sombra a Messi quedarían Paulo Dybala (19) Angel Correa (11), Julián Alvarez (5) o Maximiliano Meza (5), la gran sorpresa contra Colombia.

La temporada en sus clubes y los minutos en la Selección serán clave. Aunque conviene repetir: una posibilidad es quitar a Tagliafico de la lista para hacer un lugar extra en el sector ofensivo. Y ahí Angel Correa sacaría una pequeña ventaja por su versatilidad para moverse como delantero y como volante por afuera.

«Sólo uno tiene el puesto asegurado, y ya saben quién es. El resto, a pedalear», avisó Lionel Scaloni tras el triunfo contra Colombia en Córdoba. Y agregó: «Varios chicos aprovecharon su oportunidad, por eso al plantel siempre le digo que no hay que relajarse. No hay que darles oportunidades a los demás, no hay que relajarse. Hay que seguir peleando a pesar de que formen parte de este proceso desde siempre. La misión es rendir en la cancha».

También Scaloni aseguró que alguno de los pesados se quedará sin Mundial. Y, hoy por hoy, ese nombre es el de Paulo Dybala. El cordobés parecería ser el sustituto natural de Messi, pero nunca estuvo a la altura en la Selección. Apenas marcó 3 goles en 31 partidos. Y en la última ventana tan solo disputó 22 minutos contra Colombia. Otro de los que no asoma es Mauro Icardi.

Son pocos los partidos que le quedan a Argentina antes de Qatar y los boletos libres para subirse al avión son escasos. Los minutos que restan valen oro. Todo puede suceder. Fuente: Clarín

