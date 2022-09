La Selección Argentina entrena en Miami con vistas al primer amistoso

Este lunes por la tarde, el plantel dirigido por Lionel Scaloni realiza los primeros trabajos pensando en el juego ante Honduras del próximo viernes, pero sobre todo en el Mundial de Qatar 2022. Faltan incorporarse varios futbolistas.

La Selección Argentina ya está en Miami para llevar adelante una semana importante de trabajos a poco más de dos meses del debut en el Mundial de Qatar 2022, pactado para el martes 22 de noviembre a las 7 de la mañana de nuestro país.

Con Lionel Messi a la cabeza, el plantel de Lionel Scaloni comenzará a entrenarse desde esta tarde y lo hará en el predio del Inter Miami también martes, miércoles y jueves. Siempre en el horario de las 17.30 local, donde es una hora menos que en Argentina.

El primer entrenamiento de esta tarde no será con el plantel completo, teniendo en cuenta que los futbolistas estarán llegando a lo largo de la jornada y que por ejemplo Lisandro Martínez y Cristian Romero no pudieron viajar directo a Estados Unidos por no tener la visa -y no haberla podido gestionar en Inglaterra por el fallecimiento de la Reina Isabel-.

Habrá que esperar para conocer la idea de Scaloni para estos partidos y saber si buscará aceitar el once «ideal» para el debut mundialista o si los usa para evaluar jugadores que se puedan estar jugando su chance de integrar la lista final de la Argentina para Qatar 2022.

Los jugadores que llegan con lesión

-Marcos Acuña: salió con una molestia muscular del último partido con Sevilla.

-Giovani Lo Celso: Emery, DT de Villarreal, lo sacó ayer a los 30 minutos del primer tiempo y dijo que no estaba al 100%.

-Paulo Dybala: sufrió una molestia en la entrada en calor del partido de la Roma ayer y tuvo que ser cambio de último momento.

-Nicolás González: volvió a jugar ayer con la Fiorentina tras estar un par de semanas inactivo a causa de lesión. No había sido convocado originalmente, pero decidieron sumarlo a último momento.

Los amistosos en Estados Unidos

HONDURAS

Fecha: Viernes 23 de septiembre

Hora: 21 (Argentina)

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

JAMAICA

Fecha: Martes 27 de septiembre

Hora: 21 (Argentina)

Estadio: Red Bull Arena (New Jersey). Fuente: Super Deportivo

