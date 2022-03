La provincia llama a sostener la vacunación contra el sarampión

El Ministerio de Salud de Entre Ríos reitera la recomendación de completar el Calendario Nacional de Vacunación para evitar la reintroducción del Sarampión. Además, se intensificará la vigilancia epidemiológica.

Teniendo en cuenta la emisión de un alerta epidemiológica del Ministerio de Salud de la Nación ante la notificación de un caso probable de Sarampión en una mujer residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con antecedente de viaje al exterior, y ante el riesgo de la introducción en otras provincias de esta enfermedad altamente contagiosa, el Ministerio de Salud recomienda mantener los carnet de vacunación al día.

El Sarampión es un virus que reviste gravedad, principalmente en la población pediátrica. Es de notificación obligatoria, y se transmite por vía respiratoria de persona a persona. La complicación que provoca, y también principal causa de muerte, es la neumonía. En este sentido, tienen mayor riesgo los menores de un año, sobre todo en condiciones de desnutrición.

De esta manera, se recomienda a la población (infantil, adolescente y adulta) verificar y completar esquemas de vacunación y concurrir al centro de salud más cercano ante la presencia de fiebre y erupción de color rosáceo en la piel (exantema).

Al mismo tiempo y con el objetivo de evitar la reintroducción del virus al país, los equipos de salud, en todos los niveles de atención, intensificarán la vigilancia epidemiológica de la enfermedad febril exantemática; la notificación inmediata y la implementación de acciones de control para la detección de casos sospechosos.

En este sentido, ya se emitió un alerta en noviembre, trabajando en el recupero de esquemas atrasados y dando lugar a la campaña de vacunación de verano para captar personas adultas sin vacunación.

Consideraciones

La vacuna contra el Sarampión es gratuita y obligatoria; se puede aplicar junto con otras del Calendario Nacional o con las vacunas contra Covid-19 y está contraindicada en menores de 6 meses, personas gestantes y con inmunosupresión. Cada cinco años se realiza una campaña de seguimiento con el objetivo de alcanzar la inmunidad de rebaño.

Desde el Ministerio de Salud, a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones, se recomienda que las personas de 18 a 56 años cumplimenten las dos dosis de vacunas doble o triple viral. Y quien no tenga el carnet de vacunación para documentar su aplicación, deberá iniciar el esquema. En este caso, se aclara que no existe ninguna contraindicación en caso de ya tener el esquema completo.

Asimismo, los chicos de uno a seis años, 11 meses y 29 días, se estima que reciban al año de vida la primera dosis de triple viral y la segunda al ingreso escolar.

Cabe recordar el esquema de vacunación contra el Sarampión. El mismo alcanza a niñas y niños de 12 meses (primera dosis de vacuna triple viral); niñas y niños de 5 años (segunda dosis de vacuna triple viral); mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas (mayores de 18 años), deben acreditar dos dosis de la vacuna doble o triple viral o, en su defecto, confirmar la presencia de anticuerpos IgG.

Por otra parte, las personas nacidas antes de 1965 son consideradas inmunes y no deben vacunarse.

La temperatura axilar mayor a 38° C y las manchas rosas son indicadores de sospecha, sobre todo en quienes tienen antecedentes de viaje. Ante estos casos se recomienda que los niños no asistan a la escuela hasta una semana después de la erupción y, en los hospitales, el aislamiento respiratorio es estricto. La principal medida de prevención es la vacuna. No se recomienda la vacunación en niños menores de 12 meses dado que no generan anticuerpos a esa edad.

Antecedentes

Argentina logró eliminar la circulación del virus del sarampión gracias a la vacunación. El último caso endémico se registró en el 2000. Desde la eliminación de la enfermedad hasta el año 2018 se registraron casos importados. No obstante, en el periodo 2009-2019 se registró una caída global en las coberturas de vacunación de 10 puntos en promedio. Esto se profundizó en el 2020 en contexto de la Pandemia por Covid-19, lo que conlleva el aumento de niños susceptibles a las enfermedades inmunoprevenibles.

Desde la eliminación, hasta diciembre de 2018 se detectaron 43 casos confirmados. Los principales brotes posteriores a la eliminación ocurrieron en el 2010 (17 casos) y en 2018 (14 casos agrupados en 3 brotes). En 2019 se confirmaron 5 casos de sarampión, incluyendo el caso actual. De éstos, 4 fueron residentes argentinos y 1 turista. Fuente: entrerios.gov.ar

