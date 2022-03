La provincia buscará potenciar otros mercados para la producción citrícola que se exporta a Rusia

Rusia fue el principal destino de las exportaciones entrerrianas de cítricos en 2021 · Frente a las restricciones en el comercio con ese país a raíz de la guerra con Ucrania, el gobernador Gustavo Bordet se reunió con los productores citrícolas para avanzar en el fortalecimiento de otros mercados

El gobernador Gustavo Bordet se reunió con referentes de Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino (Cecnea) y de la Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier). Acordaron acciones ante la posibilidad de que la exportación del citrus se vea afectada por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

«Algo que parece tan lejano como el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania también afecta en nuestras economías regionales. Entre Ríos exporta el 31 por ciento del total de su volumen a Rusia y esto hace que se genere incertidumbre y dificultades para poder ingresar con los productos, y esto ocasiona serios problemas», explicó el mandatario provincial.

En ese sentido, dijo que «hoy mantuvimos una reunión con la Cámara de Exportadores de Citrus y la Federación Entrerriana de Citrus para ver con qué medidas podemos prever y articular acciones que propendan a solucionar esta faltante que existiría en caso de no poder ingresar a Rusia».

El encuentro fue este jueves, en el Centro Provincial de Convenciones, y por la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino (Cecnea), participaron su presidente y titular de la Cooperativa San Francisco, Martin González; su vicepresidente, director de FAMA y presidente de Fundación de Sanidad y Calidad Citrícola del Nea (Fundanea), Gustavo Piloni; su director ejecutivo y vicepresidente de Federcitrus, Santiago Caprarulo; su secretario y presidente de Salerno SA, Roberto Salerno (h). En tanto, por la Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier), participaron Ariel Panozzo Galmarello y Alberto Grigolato. Acompañaron al gobernador, el ministro de Producción, Juan José Bahillo; el presidente Cámara Diputado, Ángel Giano; el secretario de Agricultura y Ganadería, Lucio Amavet; y el diputado provincial, Néstor Loggio.

Sobre lo conversado, el gobernador precisó que ante esta situación «se abren distintas expectativas: por ejemplo, el Reino Unido es un mercado que aparece con muchas posibilidades de colocar parte de esta fruta; otro es Estados Unidos, que estamos buscando la apertura; y también, mucho más cercano, el caso de Brasil. Para esto estuvimos analizando las alternativas y la semana próxima vamos a gestionar una reunión con el canciller Santiago Cafiero para interiorizarlo de esta situación, generar las oportunidades diplomáticas con estos países y avanzar en las negociaciones para aumentar los volúmenes en ofertas exportables».

Asimismo, indicó que se gestionará una audiencia con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, porque «esto está directamente ligado a cuestiones fitosanitarias y es necesario tener todo en línea para poder llegar rápidamente con una solución».

«Lo que hicimos hoy es tomar rápidamente contacto, establecer una línea de trabajo y poder adelantarnos a una situación cuyas consecuencias son imprevisibles, porque nadie sabe cómo va a continuar este conflicto», apuntó.

Sobre cómo afectaría esta situación al sector, hizo notar que «si esta fruta no se exporta, queda en el mercado interno, hay dificultad para vender, el sector de industria que hace jugo tiene una sobreoferta también; y esto genera una pérdida en los niveles de empleo, que es adonde no queremos llegar y lo que más nos preocupa, porque el sector citrícola en la zona de Concordia, Federación y Chajarí da trabajo a muchísimas familias».

«Si el 30 por ciento de este volumen exportable se cae, obviamente al pérdida de empleo puede existir y esto es lo que tenemos que evitar», insistió.

Dijo que en casos como éste «se analizan las consecuencias, que a veces son favorables y otras no. En este caso, son claramente desfavorables y lo que tenemos que hacer es atacarlas rápidamente, por eso ni bien tomamos conocimiento del problema, automáticamente nos reunimos y estamos ya encontrando soluciones alternativas».

· Plan de contención

Por su parte, el director Ejecutivo de Cecnea y vicepresidente de Federcitrus, Santiago Caprarulo, dijo que «puntualmente lo que está ocurriendo es el virtual cierre de un mercado muy importante como es Rusia»; y dio cuenta de «la imposibilidad de llegar allí en exportación de cítricos que, dependiendo del año, ronda entre un 60 y un 70 por ciento del total que mandamos», detallando que se trata de mandarinas en su mayoría.

«La iniciativa de la reunión hoy con el gobernador es muy saludable a la hora de tratar de ver si está ocurriendo esto y tenemos total incertidumbre para adelante de lo que va a ocurrir, si vamos a poder mandar toda esa cantidad de frutas que solemos enviar a Rusia, que estamos viendo que no va a ser posible para los exportadores”, afirmó y acotó que se apunta a “tratar de tener algún plan de contención para ver cómo se logra redireccionar esa fruta”.

En tanto, Bahillo explicó que “el objetivo es trabajar con la debida anticipación ante la problemática que se pueda presentar con las exportaciones entrerrianas de cítricos, en el marco del conflicto desatado con la invasión de Rusia a Ucrania. Rusia es el principal destino internacional de nuestra fruta y eso genera una gran incertidumbre hacia el futuro desde el punto de vista financiero y de mercado”.

“El gobernador Gustavo Bordet ya trabaja en el desarrollo de nuevos destinos internacionales para que ese porcentaje de cítricos entrerrianos que se destinaba a Rusia no ingrese al mercado nacional, lo que depreciaría los precios. El propósito es evitar una crisis en el sector que genere pérdidas de productores y empleo”, detalló el titular de la cartera productiva.

Por último, Bahillo adelantó que “lo que viene es avanzar en gestiones ante la Cancillería Argentina y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación para emprender un trabajo conjunto entre los productores, que a su vez son exportadores, y los gobiernos de la provincia y el nacional”.

· Rusia, principal mercado

Las exportaciones de cítricos entrerrianos en 2021 alcanzaron un valor de USD FOB por 29.701.266,26, lo que representa un incremento del 29 por ciento respecto de 2020. Fueron 60.660 toneladas, esto es, un 22 por ciento más que el año anterior.

Rusia fue en 2021 el principal destino de las exportaciones entrerrianas de cítricos. Se destinó a ese país un tercio de las exportaciones citrícolas de la provincia. El total de lo exportado en 2021 a ese mercado asciende USD FOB 9.066.679, y 15.320 toneladas. Fuente: APFDigital

