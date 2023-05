La pelea mediática de Alex Caniggia y L-Gante: fuertes mensajes cruzados

Alex Caniggia y Elián Valenzuela (L-Gante) protagonizaron nuevamente una pelea mediática. El conductor de “Los desconocidos de siempre” y el cantante de cumbia 420 están lejos de terminar sus diferencias enfrentándose en un nuevo ida y vuelta por redes sociales.

En esta ocasión, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia comenzó a criticar los looks de la alfombra roja de los Premios Gardel a través de sus historias de Instagram y fue muy crítico con L-Gante y Wanda Nara. “Aunque el mono se vista de seda, mono queda”, escribió Alex e incluyó una encuesta: “¿Quien chorrea más grasa?¿L-Gante o Wanda?”.

Sin miedo a la respuesta, ‘El Emperador’, como él se hace llamar, arrobó en su historia a la empresaria y a<b< l-gante,=»» quien=»» no=»» dudó=»» en=»» compartirlo=»» su=»» cuenta=»» y=»» responderle:=»» “cuando=»» tu=»» papá=»» te=»» acepte,=»» aceptamos=»» la=»» crítica”<=»» b=»»>.

El intérprete de “El Último Romántico” disparó contra Caniggia en donde más le duele, su interna familiar. El cantante de RKT hizo foco en que el conductor no tiene comunicación con su padre desde hace más de 3 años. Sin embargo, Alex no se quedó callado y le pagó con la misma moneda.

“Mi reina madre y mi viejo me criaron en Europa. A vos te dejó tu viejo de chico por tener cara de opa… no sabés ni expresarte, ¡que mal te hace la falop… si hasta ves linda a Wanda!”, escribió el conductor en sus historias de Instagram y en su Twitter.

La guerra entre L-Gante y Alex Caniggia no es algo nuevo. Los mediáticos son protagonistas de una discusión sin fin en redes sociales. La bronca entre ambos comenzó cuando Alex aseguró que la música de L-Gante era «pedorra». “Qué L-Gante ni L-Gante, qué trap ni trap, ¿o no?”, expresó Caniggia en sus historias y añadió: “Aguanten los ‘80 y los ‘90”.

En esta oportunidad también obtuvo respuesta del cantante. “Mi música podría ser pedorra, pero por lo menos lo que tengo me lo gané yo y a la gente le transmito que ellos también pueden”, escribió y continuó: “Si no fuera por tu papá vos serías el más barato a la hora de comprar gentileza y mentalidad”. Fuente: Noticias Argentinas