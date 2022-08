La Oficina de Empleo recibió equipamiento

Nogoyá

Desde la Oficina de Empleo a cargo de Stella Maris Aquino informaron que dicha dependencia recibió equipamiento con el objetivo de optimizar recursos y agilizar los procedimientos.

La funcionaria brindó detalles.

En primer lugar aseguró que se trataron de nuevas herramientas para la Oficina de Empleo local.

Las mismas llegaron en la jornada de ayer. Fueron gestiones que nos acompañó la Gerencia Territorial ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

En segundo lugar, describió que los equipos fueron 2 pc denominadas all in one, y una impresora laser con copiadora y scaner color. “Innovamos en tecnología y equipos, para mayor agilidad para la atención de las personas que se acercan a nuestra oficina”, manifestó.

