La Legislatura recibió la Memoria y Cuenta Anual Administrativa 2021 del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos

Fue este martes en un acto realizado en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, en el marco de los festejos por el 50° aniversario del organismo · La vicegobernadora y presidenta de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos, Laura Stratta, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, recibió la documentación de manos del presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara.

En un acto desarrollado este martes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, el titular del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Diego Lara, presentó e hizo entrega a los presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados, Laura Stratta y Ángel Giano, de la Memoria y Cuenta Anual Administrativa 2021 del organismo, en el marco de una acción establecida en la Constitución de la Provincia como así también en la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.

Si bien el gobernador Gustavo Bordet no pudo estar presente hoy en la ceremonia, envió una misiva en la que mencionó que, en cumpliendo con la reforma constitucional de 2008, en el 2020 se concursaron los principales cargos del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, accionar que contribuyen a la transparencia y eficiencia del organismo.

La actividad contó con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado Provincial, de los gobiernos municipales y comunales, de los vocales del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, José Luis Gea Sánchez y María de los Ángeles Moia, titulares de otros organismos y el Presidente del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Sergio Ostes.

«Éste es un acto muy significativo para la institucionalidad porque lo estamos realizando en el marco de los 50 años del organismo, y porque por primera vez en su historia, el Tribunal de Cuentas de la provincia en función de lo que establece nuestra Constitución y de lo que nos impone nuestra ley orgánica, estamos dando cuenta a la Legislatura de nuestra Memoria anual y de nuestra Cuenta de inversión», resaltó en la introducción Lara.

Eso le dio pie para describir punto por punto lo actuado por el organismo durante el 2021. «Pudimos comenzar a construir un Tribunal de Cuentas dinámico, en permanente movimiento» dijo al «rendir cuenta» del proceder y destacar el «contexto desfavorable» de pandemia que les tocó atravesar durante el año pasado cuando el control recayó «sobre un volumen de cargos superior a los 333 mil millones de pesos», precisó.

En un tramo de su discurso, el Titular del Tribunal de Cuentas refirió al control «eficaz y eficiente» para contribuir a una «mejor calidad de la gestión pública» y al mismo tiempo como una herramienta «constructiva» y no sólo «sancionatoria», «de modo de asegurar la producción de la información necesaria para una mejor calidad de la gestión de los recursos», según definió.

También, le dedicó un párrafo a los desafíos de trabajo para el futuro, haciendo eje en la «transparencia, la modernización y la participación ciudadana», entre otros aspectos. Asimismo, marcó como una necesidad la modificación de las reglas que rigen el funcionamiento del Tribunal y su orgánica.

Por su parte la vicegobernadora Laura Stratta, se refirió al Tribunal de Cuentas como un «organismo constitucional que este año cumple 50 años desarrollando una tarea indispensable para el control de las cuentas públicas en los tres poderes del Estado».

Destacó que la presentación de la Memoria y Cuenta Administrativa corresponde a «una manda constitucional» de importante cumplimiento «en orden justamente a rendir cuentas y para poder hacer organismos más eficientes, que estén atados a los tiempos que corren como nos ha pasado a todas las instituciones del Estado, respetando lo que a cada uno le toca, pero siendo eficientes a la hora de administrar nuestros recursos y a ellos, de controlar».

«Por eso hoy la Legislatura formó parte de este momento tan especial que tiene que ver también con trabajar coordinadamente respetando cada lugar, como el gobernador Gustavo Bordet siempre nos marca», expresó la también Presidenta del Senado entrerriano.

El acto también contó con la presencia de personal profesional, técnico y administrativo del Tribunal, exempleadas y jubilados, contadores, abogados, ex fiscales, ex vocales y ex presidentes.

· Sobre la Memoria Anual 2021

La Memoria Institucional Anual 2021 describe las tareas y funciones desarrolladas por las distintas dependencias que componen el Tribunal de Cuentas de la Provincia y sintetiza todo lo realizado durante el pasado año.

En ella, se amalgaman la nómina de autoridades y funcionarios del organismo; la normativa que regula la actuación; la misión, la visión y los objetivos trazados; la composición de los recursos humanos que posee el Tribunal de Cuentas; las gestiones institucionales llevadas a cabo por las autoridades; las actividades relacionadas con su organización, los planes de mejoras y la planificación de la actividad fiscalizadora; las actividades de capacitación internas y externas; la actuación del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos en el marco de la Red Federal de Control Público, la cual integra junto con la Sindicatura General de la Nación y Tribunales de Cuentas de todo el país con el objetivo de auditar los programas nacionales de inclusión social y de inversión pública que se ejecutan en la provincia; las Acordadas, Sentencias y Resoluciones dictadas; entre otros puntos que la componen.

Por su parte, la Cuenta Anual Administrativa 2021, que también fue entregada en el acto de este martes, es demostrativa de la gestión presupuestaria, financiera y patrimonial de este Órgano Constitucional del Control Hacendal, conforme a su respectivo presupuesto. Fuente: APFDigital

