//La indignación de Pablo Granados luego de que su novia fuera acosada en la calle

“Paremos la mano”

El humorista hizo público un audio de Camila Delossan en el que la modelo relata angustiada la violenta situación que vivió al salir de su casa. “Paremos la mano”, exigió en una reflexión a través de las redes sociales.

Pablo Granados suele compartir todo tipo de anécdotas y reflexiones con sus seguidores en las redes sociales. Pero en esta oportunidad, el humorista grabó un video notablemente molesto en el que reveló de su pareja, Camila Delossan, fue víctima de acoso callejero e hizo un fuerte descargo sobre el tema en Instagram.

El actor, de 56 años, compartió una grabación en la que se mostró en silencio frente a la cámara y reprodujo un audio que le envió su pareja tras el violento episodio que sufrió en la calle.

“Estoy harta de los tipos paj… me dan ganas de llorar. Me cambiaron el día, desde que salí. Estoy vestida, no estoy mostrando nada, incluso estoy de largo y no puedo hacer dos cuadras”, relataba Camila Delossan, en relación al acoso que padeció tras salir de su casa.

Y continuó: “Te juro que tengo mucha bronca y mal humor, te cambia el día. Salí bárbara, hice tres cuadras y me dijeron de todo. Guasadas, asquerosidades… No podés caminar, voy con el celular en la mano asustada”.

Finalmente, con la voz entrecortada, la modelo mostró su indignación por no poder estar tranquila en la vía pública. “Guardo todo, me gritan desde un camión, me dicen una asquerosidad. Horrible, la verdad horrible”, se lamentó.

Luego de escuchar sus palabras, el humorista decidió hacer una reflexión al respecto para compartirla con su millón y medio de seguidores. “El 38,9 % de mis seguidores son hombres. Este video es para ellos. Paremos la mano muchachos. Si tenés pareja, una hija, hermana o madre, pensá en lo que sufre cada vez que sale a la calle y vive este calvario”, reclamó Granados, apuntando directamente a su público masculino.

Luego continuó con su extenso relato para invitar a una reflexión individual. “Es tristísimo recibir este mensaje de la persona que amás. Había subido este video a mis historias, pero como no lo podían compartir me pidieron que lo haga posteo para poder hacerlo”, explicó, y agregó: “Si te juntás con tus amigos a jugar al fútbol, a comer una pizza o a fumarte un faso, está bueno conversarlo en el grupo para que las mujeres dejen de pasar por estos momentos de mier… que las llenan de miedo”.

Acordate”, resaltó. “Puede ser tu novia, tu hija, tu vieja. Aflojemos que estamos entrando en 2022 y eso no va más”, cerró. Fuente: (La Nación)