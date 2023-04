La Homilía completa del Papa Francisco en la Misa Crismal en Jueves Santo: video

Desde la Basílica de San Pedro

La madurez sacerdotal pasa por “admitir la verdad de la propia debilidad”, dijo el sumo pontífice durante la Misa Crismal de este Jueves Santo en la Basílica de San Pedro. La homilía completa en video y texto.

El Papa presidió la Misa Crismal este Jueves Santo, 6 de abril, en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro del Vaticano con la asistencia de numerosos sacerdotes de la Diócesis de Roma y miembros de la Curia Romana, a quienes advirtió sobre las tres “tentaciones peligrosas” que pueden superar gracias al Espíritu Santo.

El Espíritu Santo es el protagonista de la homilía del Santo Padre Francisco en la Santa Misa Crismal. El Papa habla del camino del ministerio sacerdotal en cada etapa, desde la primera llamada, de sus dificultades, de las vacilaciones, hasta llegar a la madurez sacerdotal, y afirma de ella: «pasa por el Espíritu Santo, se realiza cuando Él se convierte en el protagonista de nuestra vida”.

En el día en que nació el sacerdocio, el Papa habla de cuán hermoso es «reconocer que Él está en el origen de nuestro ministerio, de la vida y de la vitalidad de todo pastor”. De hecho, sin el Espíritu, dador de vida, tampoco la Iglesia sería Esposa viva de Cristo, si no, a lo sumo, “una organización religiosa”. No sería “el Cuerpo de Cristo”, sino “un templo construido por manos humanas”, afirmó.

A continuación, la homilía completa del Papa Francisco:

“El Espíritu del Señor está sobre mí”. (Lc 4,18). A partir de este versículo comenzó la predicación de Jesús y este mismo versículo dio inicio a la Palabra que acabamos de escuchar (cf. Is 61,1). Así pues, al principio está el Espíritu del Señor.

Y sobre Él quisiera reflexionar hoy con ustedes, queridos hermanos. Porque sin el Espíritu del Señor no hay vida cristiana y, sin su unción, no hay santidad. Él es el protagonista y, en este día en que nació el sacerdocio, es hermoso reconocer que Él está en el origen de nuestro ministerio, de la vida y de la vitalidad de todo pastor.

En efecto, la santa Madre Iglesia nos enseña a profesar que el Espíritu Santo es “dador de vida”, como lo afirmó Jesús diciendo: “El Espíritu es el que da Vida” (Jn 6,63); una enseñanza de la que se hizo eco el apóstol Pablo, quien escribió que “la letra mata, pero el Espíritu da vida” (2 Co 3,6) y habló de “la ley del Espíritu, que da la Vida…en Cristo Jesús” (Rm 8,2).

Sin Él, tampoco la Iglesia sería la Esposa viva de Cristo, sino a lo sumo una organización religiosa; no el Cuerpo de Cristo, sino un templo construido por manos humanas. ¿Cómo, pues, puede edificarse la Iglesia, si no es a partir del hecho de que somos “templos del Espíritu Santo” que “habita en nosotros” (cf. 1 Co 6,19; 3,16)? No podemos dejarlo de lado o aparcarlo en alguna zona de devoción. Necesitamos decirle cada día: “Ven porque sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre”.

El Espíritu del Señor está sobre mí. Cada uno de nosotros puede decir esto; no es presunción, sino realidad, pues todo cristiano, especialmente todo sacerdote, puede hacer suyas las siguientes palabras: “porque el Señor me ha ungido” (Is 61,1). Hermanos, sin méritos, por pura gracia hemos recibido una unción que nos ha hecho padres y pastores en el Pueblo santo de Dios. Consideremos, pues, este aspecto del Espíritu: la unción.

Tras la primera “unción” que tuvo lugar en el vientre de María, el Espíritu descendió sobre Jesús en el Jordán. Después de esto, como explica san Basilio, “toda acción [de Cristo]se iba realizando con la copresencia del Espíritu Santo”.

En efecto, por el poder de esa unción, predicaba y realizaba signos; en virtud de ella “salía de Él una fuerza que sanaba a todos” (Lc 6,19). Jesús y el Espíritu actúan siempre juntos, de modo que son como las dos manos del Padre[4]que, extendidas hacia nosotros, nos abrazan y nos levantan, Ireneo decía esto. Y por ellas fueron marcadas nuestras manos, ungidas por el Espíritu de Cristo. Sí, hermanos míos, el Señor no sólo nos ha elegido y llamado, sino que ha derramado en nosotros la unción de su Espíritu, el mismo Espíritu que descendió sobre los Apóstoles. Hermanos, estamos ungidos.

Fijémonos, pues, en ellos, en los Apóstoles. Jesús los eligió y a su llamada dejaron sus barcas, sus redes, sus casas. La unción de la Palabra cambió sus vidas. Con entusiasmo siguieron al Maestro y comenzaron a predicar, convencidos de que más tarde realizarían cosas aún mayores; hasta que llegó la Pascua. Allí todo pareció detenerse; llegaron a renegar y a abandonar al Maestro, Pedro fue el primero.

No tengamos miedo, seamos valientes leyendo nuestra propia vida y nuestras propias caídas. Tomaron conciencia de su propia incapacidad y se dieron cuenta de que no lo habían entendido. El “no conozco a ese hombre” (cf. Mc 14,71), que Pedro pronunció en el patio del sumo sacerdote después de la Última Cena, no es sólo una defensa impulsiva, sino una confesión de ignorancia espiritual: él y los demás quizá se esperaban una vida de éxito detrás de un Mesías que atraía multitudes y hacía prodigios, pero no reconocían el escándalo de la cruz, que echó por tierra sus certezas. Jesús sabía que no lograrían nada solos, y por eso les prometió el Paráclito.

Y fue precisamente esa “segunda unción”, en Pentecostés, la que transformó a los discípulos, llevándolos a pastorear el rebaño de Dios y ya no a sí mismos. Esta es la contradicción por resolver; ser pastores del pueblo de Dios o ser pastores de sí mismos, y es el Espíritu que señala el camino. Fue esa unción fervorosa la que extinguió su religiosidad centrada en sí mismos y en sus propias capacidades.

Al recibir el Espíritu, los miedos y vacilaciones de Pedro se evaporan; Santiago y Juan, consumidos por el deseo de dar la vida, dejan de buscar puestos de honor (cf. Mc 10,35-45), hermanos, nuestro carrerismo; los demás ya no permanecen encerrados y temerosos en el cenáculo, sino que salen y se convierten en apóstoles en el mundo. El Espíritu es el que cambia nuestro corazón, lo pone en otro nivel distinto y diferente.

Hermanos, un itinerario como éste abarca nuestra vida sacerdotal y apostólica. También para nosotros hubo una primera unción, que comenzó con una llamada de amor que cautivó nuestros corazones. Por ella soltamos las amarras, y sobre ese entusiasmo genuino descendió la fuerza del Espíritu, que nos consagró. Luego, según el tiempo de Dios, llega para cada uno la etapa pascual, que marca el momento de la verdad. Y es un momento de crisis, que reviste diversas formas.

A todos, antes o después, nos sucede que experimentamos decepciones, dificultades y debilidades, con el ideal que parece desgastarse entre las exigencias de la realidad, mientras se impone una cierta costumbre; y algunas pruebas, antes difíciles de imaginar, hacen que la fidelidad parezca más difícil que antes. Esta etapa, de esta tentación y prueba que, todos tuvimos y tendremos, representa un momento culminante para quienes han recibido la unción.

De ella se puede salir mal parado, deslizándose hacia una cierta mediocridad, arrastrándose cansinamente hacia una “normalidad” en la que se insinúan tres tentaciones peligrosas: la del compromiso, por la que uno se conforma con lo que puede hacer; la de los sucedáneos, por la que uno intenta “llenarse” con algo distinto respecto a nuestra unción; la del desánimo, por la que, insatisfecho, uno sigue adelante por pura inercia.

Y aquí está el gran riesgo: mientras las apariencias permanecen intactas, nos replegamos sobre nosotros mismos y seguimos adelante desmotivados; la fragancia de la unción ya no perfuma la vida y el corazón ya no se ensancha, sino que se encoge, envuelto en el desencanto. Es un mixto de cosas; cuando el sacerdocio lentamente resbala en el clericalismo y el sacerdote se olvida de ser un pastor del pueblo para convertirse en un clérigo de estado.

Pero esta crisis puede convertirse también en el punto de inflexión del sacerdocio, en la “etapa decisiva de la vida espiritual, en la que hay que hacer la elección definitiva entre Jesús y el mundo, entre la heroicidad de la caridad y la mediocridad, entre la cruz y un cierto bienestar, entre la santidad y una honesta fidelidad al compromiso religioso”[5]. Al final de esta celebración recibirán en regalo, un libro clásico que trata sobre este problema: “La Segunda llamada” de padre Voillaume, léanlo porque todos necesitamos reflexionar sobre este momento de nuestro sacerdocio.

Es el momento bendito en el que, como los discípulos en Pascua, estamos llamados a ser “suficientemente humildes para confesarnos vencidos por Cristo humillado y crucificado, y aceptar iniciar un nuevo camino, el del Espíritu, el de la fe y el de un amor fuerte y sin ilusiones”. Es el kairós en el que descubrir que “las cosas no se reducen a abandonar la barca y las redes para seguir a Jesús durante un tiempo determinado, sino que exige ir hasta el Calvario, acoger la lección y el fruto, e ir con la ayuda del Espíritu Santo hasta el final de una vida que debe terminar en la perfección de la divina Caridad”.

Con la ayuda del Espíritu Santo: es el tiempo, para nosotros como para los Apóstoles, de una “segunda unción”, una segunda llamada, en la que acojamos al Espíritu no en el entusiasmo de nuestros sueños, sino en la fragilidad de nuestra realidad. Es una unción que desvela la verdad en lo profundo de nosotros mismos, que le permite al Espíritu ungir nuestras debilidades, nuestros trabajos, nuestra pobreza interior. Entonces la unción tiene de nuevo buen olor: la fragancia de Cristo, no la nuestra.

En este momento, estoy recordando interiormente algunos de ustedes que se encuentran en crisis, desorientados y que no sabe cómo volver al camino en esta segunda unción del Espíritu. Pienso en estos hermanos y les digo simplemente: Coraje, el Señor es más grande de tus debilidades, de tus pecados, confía en el Señor y déjate llamar una segunda vez, esta vez con la unción del Espíritu Santo; la doble vida no te ayudará, botar todo por la ventana tampoco, mira hacia adelante, déjate acariciar por la unción del Espíritu Santo.

El camino para ello es admitir la verdad de la propia debilidad. A esto nos exhorta “el Espíritu de la Verdad” (Jn 16,13), que nos impulsa a mirar hasta el fondo de nosotros mismos, para preguntarnos: ¿mi realización depende de lo bueno que soy, del cargo que obtengo, de los cumplidos que recibo, de la carrera que hago, de los superiores o colaboradores que tengo, de las comodidades que puedo garantizarme, o de la unción que perfuma mi vida? Hermanos, la madurez sacerdotal pasa por el Espíritu Santo, se realiza cuando Él se convierte en el protagonista de nuestra vida.

Entonces todo cambia de perspectiva, incluso las decepciones y las amarguras, también los pecados, porque ya no se trata de mejorar componiendo algo, sino de entregarnos, sin reservarnos nada, a Aquel que nos ha impregnado de su unción y quiere llegar hasta lo más profundo de nosotros. Hermanos redescubramos entonces que la vida espiritual se vuelve libre y gozosa no cuando se guardan las formas y se hace un remiendo, sino cuando se deja la iniciativa al Espíritu y, abandonados a sus designios, nos disponemos a servir donde y como se nos pida. ¡Nuestro sacerdocio no crece remendando, sino desbordándose!

Si dejamos actuar en nosotros al Espíritu de la verdad custodiaremos la unción, porque saldrán a la luz las falsedades, las hipocresías clericales, con las que estamos tentados de convivir. Y el Espíritu, que “lava las manchas”, nos sugerirá, sin cansarse, que “no manchemos la unción”, ni un poco. Me viene a la memoria aquella frase de Qohélet que dice: “Una mosca muerta corrompe y hace fermentar el óleo del perfumista” (10,1).

Es verdad, toda doblez, la doblez clerical por favor, toda doblez que se insinúa es peligrosa, no hay que tolerarla, sino sacarla a la luz del Espíritu. Porque si “nada es más tortuoso que el corazón humano y no tiene arreglo” (Jr 17,9), el Espíritu Santo es el único que nos cura de la infidelidad (cf. Os 14,5).

Para nosotros es una lucha a la que no podemos renunciar, en efecto, es indispensable, como escribía san Gregorio Magno, que “quien predica la palabra de Dios considere primero cómo debe vivir, para que luego, de su vida, deduzca qué y cómo debe predicar. Que no se atreva a decir exteriormente lo que no hubiera oído primero en el interior”. El maestro interior al que hay que escuchar es el Espíritu, sabiendo que no hay nada en nosotros que Él no quiera ungir.

Hermanos, custodiemos la unción; que invocar al Espíritu no sea una práctica ocasional, sino el aliento de cada día. Yo, ungido por Él, estoy llamado a sumergirme en Él, a dejar que su luz entre en mi opacidad, que tenemos tantas, para encontrar la verdad de lo que soy. Dejémonos impulsar por Él para combatir las falsedades que se agitan en nuestro interior; y dejémonos regenerar por Él en la adoración, porque cuando lo adoramos, Él derrama su Espíritu en nuestros corazones.

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió” -continúa la profecía- a llevar una buena nueva, liberación, curación y gracia (cf. Is 61,1-2; Lc 4,18-19); en una palabra, a llevar armonía donde no la hay. Porque como dice San Basilio: “El Espíritu es la armonía”, es Él el que hace la armonía. Después de haberles hablado de la unción, quisiera decirles algo sobre la armonía, que es su consecuencia. En efecto, el Espíritu Santo es armonía. Antes que nada, en el cielo. San Basilio explica que “toda esa armonía sobrecelestial e indecible en el servicio de Dios y en la sinfonía mutua de las potencias supracósmicas, es imposible que se conserve si no es por la autoridad del Espíritu”[9]. Y luego, en la tierra.

Él es, en efecto, en la Iglesia, esa “Armonía divina y musical” que lo une todo. Él suscita la diversidad de los carismas y la recompone en la unidad, crea una concordia que no se basa en la homologación, sino en la creatividad de la caridad. Así crea armonía en la multiplicidad. Así crea armonía en un presbiterio.

En los años del Concilio Vaticano II, don del Espíritu, un teólogo publicó un estudio en el que hablaba del Espíritu no en clave individual, sino plural. Invitaba a pensar en él como una Persona divina no tanto singular, sino “plural”, como el “nosotros de Dios”, el “nosotros” del Padre y del Hijo, porque es su nexo, es en sí mismo concordia, comunión, armonía. Recuerdo que cuando leí este tratado teológico, era estudiante de teología, me escandalicé, parecía una herejía. Porque en nuestra formación no se entendía bien como era el Espíritu Santo.

Crear armonía es lo que Él desea, especialmente a través de aquellos en quienes ha derramado su unción. Hermanos, crear armonía entre nosotros no es sólo un método adecuado para que la coordinación eclesial funcione mejor, no es una cuestión de estrategia o cortesía, sino una exigencia interna de la vida en el Espíritu.

Se peca contra el Espíritu, que es comunión, cuando nos convertimos, aunque sea por ligereza, en instrumentos de división, el chismorreo, cuando somos instrumentos de división, pecamos contra el Espíritu; y le hacemos el juego al enemigo, que no sale a la luz y ama los rumores y las insinuaciones, que fomenta los partidos y las cordadas, alimenta la nostalgia del pasado, la desconfianza, el pesimismo, el miedo.

Tengamos cuidado, por favor, de no ensuciar la unción del Espíritu y el manto de la Madre Iglesia con la desunión, con las polarizaciones, con cualquier falta de caridad y de comunión. Recordemos que el Espíritu, “el nosotros de Dios”, prefiere la forma comunitaria: la disponibilidad respecto a las propias necesidades, la obediencia respecto a los propios gustos, la humildad respecto a las propias pretensiones.

La armonía no es una virtud entre otras, es mucho más. San Gregorio Magno escribe: ?De cuánto valga, pues, la virtud de la concordia consta, puesto que, sin ella, queda demostrado que las demás virtudes no son virtudes?.

Ayudémonos, hermanos, a custodiar la armonía, empezando no por los demás, sino por uno mismo; preguntándonos: mis palabras, mis comentarios, lo que digo y escribo, ¿tienen el sello del Espíritu o el del mundo? Pienso también en la amabilidad del sacerdote, pero tantas veces los sacerdotes somos unos maleducados, pensemos en la amabilidad del sacerdote: si la gente encuentra incluso en nosotros personas insatisfechas y descontentas, solterones, que critican y señalan con el dedo, ¿dónde descubrirán la armonía? ¡Cuánta gente no se acerca o se aleja porque en la Iglesia no se siente acogida y amada, sino mirada con recelo y juzgada!

En nombre de Dios, ¡acojamos y perdonemos siempre! Recordemos que ser agrios y quejumbrosos, además de no producir nada bueno, corrompe el anuncio, porque contra-testimonia a Dios, que es comunión y armonía. Esto desagrada sobre todo al Espíritu Santo, a quien el apóstol Pablo nos exhorta a no entristecer (cf. Ef 4,30).

Hermanos, les dejo estas reflexiones que llevo en el corazón y concluyo dirigiéndoles una palabra sencilla e importante: gracias. Gracias por su testimonio y gracias por su servicio; gracias por el bien escondido que hacen, por el perdón y el consuelo que dan en nombre de Dios, perdone siempre, por favor, nunca negar el perdón; gracias por su ministerio, que a menudo se realiza en medio de mucho esfuerzo y poco reconocimiento.

Que el Espíritu de Dios, que no defrauda a los que confían en Él, los llene de paz y lleve a término lo que ha comenzado en ustedes, para que sean profetas de su unción y apóstoles de armonía. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com