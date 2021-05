//La historia detrás de la foto de los «novios» a la espera de una vacuna

Ocurrió en Rosario

Domingo tiene 86 años y María Teresa, 79. Se tomaron de la mano en un vacunatorio. La imagen conmovió a todos y también la compartió el Jefe de Gabinete. El hombre brindó su clave para «llevarse bien en el matrimonio».

Una tierna y conmovedora postal recorrió este viernes las redes sociales. La foto fue tomada en el expredio de la Rural de Rosario, provincia de Santa Fe. La compartió una usuaria de Twitter y rápidamente, fue reproducida por diferentes medios y multiplicada en las redes sociales.

En la imagen se ve a dos abuelos tomados de la mano esperando su turno para vacunarse contra el coronavirus. Con barbijo y muy abrigados fueron el centro de todas las miradas por la simpleza y el amor que desbordaban. Seguramente anduvieron así toda la vida, pero esta vez alguien se percató en ellos y los fotografió. Se trata de María Teresa Dakak y Domingo Moscato.

La imagen de María Teresa y Domingo fue compartida en redes. (Foto: Twitter/@MarceOzz).

La foto fue subida a la red social y acompañada por este mensaje: «Esta pareja esperando para vacunarse en Santa Fe, por favor me vuelvo loca. ¿Pero qué me van a hablar de amor?». Rápidamente recibió miles de me gusta y cientos de comentarios.

«Me imagino lo que pasaría por sus cabezas. Esperanzas, ganas de vivir y seguir juntos». «No hay distanciamiento social ni pandemia que pueda con el amor». «¡Que foto! Me hizo lagrimear», fueron algunas de las respuestas de los usuarios.

Y hasta el jefe de Gabinete Santiago Cafiero se hizo eco de la publicación: replicó la imagen y la acompañó con un tierno comentario. «Si hay amor, siempre hay esperanza. Hermosa esta foto que me llegó de María Teresa y Domingo esperando para vacunarse en Rosario, Santa Fe».

La «clave» para llevarse bien

En realidad, no me iba a vacunar», sorprendió Domingo en el inicio de la entrevista que le hizo Telenoche Rosario (El Tres) por haber protagonizado una foto que recorrió el país.

Sobre ese momento especial en el vacunatorio rosarino, Domingo contó este viernes: «Me sorprendió porque había una organización muy buena. Nos trataron bien».

El hombre dijo que durante la espera María Teresa le tendió la mano «como siempre» hace. Al rato, una de las trabajadoras del lugar se detuvo ante ellos y les dijo: «Parecen novios así con las manos aferradas».

Domingo no esquivó la observación y dijo que esa es la clave para «llevarse bien en el matrimonio, comportarse así como novios: de noche somos amantes y de día, novios». Fuente: Cadena 3

