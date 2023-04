Agustina Cáceres es una paciente oncológica que se atiende en el Hospital Garrahan y que ganó popularidad gracias al paso de su papá por Los 8 escalones.

La historia de Agustina Cáceres es realmente impactante y conmovedora. Tiene 14 años y junto a su papá, viajó de Santiago del Estero a Buenos Aires para recibir un tratamiento oncológico por una dura enfermedad.

En medio de este difícil presente, asistieron a Los 8 escalones, el programa de El Trece, y ya llevan ganados 6 millones de pesos, cuyo fin es poder solventar el tratamiento que recibe en el Hospital Garrahan.

Play Video

Agustina Cáceres y su papá Mariano son oriundos de Beltrán, conforman una familia de cinco integrantes, junto a la mamá y dos hermanos, y cuentan con el apoyo del pueblo entero para poder salir adelante.

La historia detrás de Agustina Cáceres, la nena que acompañó a su papá a Los 8 escalones para poder pagar su tratamiento

Agus, como le dicen sus conocidos, convive con un cáncer desde 2018 cuando apenas tenía 10 años. Le diagnosticaron Rabdomiosarcoma ocular, un tumor que ataca a los músculos, y por la agresividad del cuadro, requirió un vaciamiento total de la zona.

En este año, cuando volvió a un nuevo control de rutina, recibió la noticia de que tenía un nuevo tumor pero en la base craneal, por lo que no podía ser operada y debía recibir un tratamiento oncológico.

Es por eso que no bajó los brazos y junto a su papá se vino a instalar a Buenos Aires para ser tratada en el centro de salud especializado en niños.

En diálogo con El Liberal, su mamá Noelia Salvatierra contó que se turnan con su esposo para viajar a Buenos Aires y que, en esta ocasión, se quedó acompañando a su hijo menor que empezó la escuela primaria. Al mismo tiempo que Mariano consiguió una licencia en su trabajo.

La historia detrás de Agustina Cáceres, la nena que acompañó a su papá a Los 8 escalones para poder pagar su tratamiento

“Es muy difícil muchas veces, porque nos extrañamos muchísimo. Nosotros tratamos de hacer más llevadero todo mediante videollamadas por las noches. Nos reímos, lloramos, los niños se pelean por teléfono. A veces los celulares se quedan sin batería y agarramos otro. Y así vamos. Es un estilo de vida que adquirimos desde el 2018″, contó sobre cómo sobrellevan este duro momento.

Además, señaló cómo transitan este tiempo: “En todo este tiempo experimentamos todos los sentimientos. Hay día en los que decaemos, pero Agus es tan madura, nos enseña tanto, que no puedo dejar de estar orgullosa de ella. Nos dice cosas que nos deja sorprendidos siempre. Más allá de su diagnóstico, ella nunca pierde la fe, nunca se enoja, como quizás un grande se enojaría con la vida por todo lo que ellos tienen que pasar”.

Y agregó al borde de las lágrimas: “Ella me dice ‘mami, de esta vamos a volver a salir. Quedate tranquila, porque yo no me voy a rendir. Vos acompañame’. Son cosas que no me permiten caer”.

Cómo sigue con la educación secundaria

“Es una excelente alumna. Hoy ya está en 2º año y le encanta estudiar. Claro que a veces se cansa, le duele su cabecita, y no tiene ánimos, pero al otro día retoma todo y cumple. Es muy responsable y los docentes son muy compasivos y la ayudan muchísimo”, remarcó la mamá de Agustina Cáceres.

Y detalló que un año tuvo que estudiar en la Escuela del Garrahan pero que felizmente pudo terminar 7° grado con sus compañeros de toda la vida. Fuente: Lacien

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com