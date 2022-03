La historia del nene fanático de Boca que se hizo viral en La Bombonera

Tiene apenas dos años y fue filmado en una de las populares cantando una canción del Xeneize. El video se viralizó en redes y ahora Riquelme lo quiere conocer.

Uno de los momentos destacados que dejó el duelo entre Boca y Huracán, el pasado domingo, no se vivió dentro del campo de juego, sino en una de las tribunas de La Bombonera. El protagonista fue un nene fanático del Xeneize que fue filmado cantando y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

l niño en cuestión se llama Baltazar, tiene apenas dos años y el próximo 1 de mayo cumplirá tres. El fanatismo lo heredó de su padre, Sebastián, quien dialogó con TyCSports.com y contó la historia detrás del video viral de Balti, tal como apoda al pequeño.

La historia detrás del video del nene fanático de Boca que se hizo viral en La Bombonera

Para entender la pasión de Baltazar, primero hay que comenzar por Sebastián, un fanático del Xeneize que va cada domingo a la cancha desde Parque Patricios. Ni bien Balti llegó al mundo, él lo vinculó con Boca: «Apenas nació lo hice socio. Al mes ya tenía su carnet con su foto».

El ‘debut’ del niño en La Bombonera se dio el 11 de diciembre de 2021, en un encuentro muy especial ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Es que aquel día el conjunto de la Ribera festejó la Copa Argentina que había obtenido tres días antes y los hinchas se quedaron en La Bombonera hasta la medianoche para celebrar el el Día del Hincha de Boca.

Antes, la fiesta estuvo en la cancha y Baltazar fue captado por uno de los amigos de Sebastián mientras gritaba uno de los ocho tantos que el equipo de Sebastián Battaglia le hizo al Ferroviario aquella noche. «Lo disfrutó», recordó el padre del pequeño

Pero Balti no solo demuestra su amor por el Xeneize en La Bombonera, sino que lo hace en el día a día. «Baltazar es un nene que habla mucho, si no está hablando, está cantando o canciones del jardín o canciones de Boca. En el auto yo tengo CD todavía y cuando ya empezó a hablar, le puse el CD (de Boca). Cada vez que vamos al jardín o a algún lado, él me dice: ‘Papá, Boca. Papá, Boca'», contó Sebastián. Y, segundos después, añadió: «Él está en casa jugando y capaz que le dice a la madre que le cante canciones de Boca mientras que él patea la pelota… Le encanta el fútbol en sí».

El encuentro ante Huracán fue la segunda vez en La Bombonera de Baltazar, quien provocó furor entre los hinchas de Boca con su canto en la tribuna Socios Sur. A diferencia del partido contra Central Córdoba, esta vez Sebastián no sabía que estaban grabando a su hijo y vio las imágenes cuando ya eran virales. «El video lo filmó una persona que yo no conozco. Me relacioné ahora justamente para que me pase el video», reveló.

El llamado de Boca y el encuentro con Juan Román Riquelme que se viene

La gran difusión que tuvo el video provocó que el nombre del pequeño llegara hasta los pasillos de La Bombonera, desde donde tomaron cartas en el asunto. «Ya nos llamaron del club que Riquelme lo quiere conocer», confesó el padre de Baltazar. Seguramente, en los próximos días tanto él como su hijo cumplirán el sueño que tienen muchos hinchas de Boca. Fuente: TyC Sports

