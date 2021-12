//La historia de Ulises, el nene de seis años que juega al fútbol con chupete

La foto de la semana

Juega en la categoría 2015 de Argentinos Juniors y se hizo famoso por usar el chupete durante los partidos. Su apodo es más que obvio y su padre afirma que con el elemento de bebés “juega mejor”.

Ulises Joaquín Cáceres Martínez tiene seis años y su foto jugando al fútbol con chupete se difundió por todo el país. Lleva la número 10 de la categoría 2015 de Argentinos Juniors, y obviamente, ya adoptó el apodo “Chupete”.

Ariel, su papá, contó que “el chupete es fundamental para él. Sin el chupete no está tranquilo, no duerme… Como le dije al Profe de Argentinos, con el chupete juega mejor”.

La familia vive en Fuerte Apache y Ariel se la rebusca con changas. Su mujer, Jorgelina cuenta: “Con lo poco que cobramos podemos comer. Siempre decimos que mientras tengamos para comer y llevar a los chicos al club, nos conformamos. Hay días que tenemos y días que no. A veces vamos con las botellitas de agua y sin carga en la Sube. A Ulises, cuando alguna vez no le pude comprar una empanada o tomar un helado, le expliqué que a veces hay y a veces no. Somos humildes y muy creyentes, hay un Dios grande que un día nos va a recompensar”.

Ariel y Jorgelina tienen a Ulises de seis años, Adriel de 10 (que juega en las infantiles de Vélez) y hace un año y cuatro meses tuvieron a Melody.

“Chupete” empezó dando sus primeros pasos en el fútbol cuando tenía dos años y medio en el club Santa Clara, donde todavía juega al baby fútbol al igual que su hermano.

Patea con la derecha, pero usa las dos. En cancha chica se pone la número 21 y en la grande le gusta la 9, aunque le dan la 10.

“Tiene mucha energía, va y viene todo el tiempo. Y cuando la agarra en mitad de cancha, le da para adelante”, contó su papá, que otra vez detalló la debilidad por el chupete. “Antes usaba un collar en el que tenía 5 ó 6. Tiene un chupete abajo de la cama, otro en la cocina; por toda la casa hay. Sabemos que no lo recomiendan, por los dientes y el paladar, e intentamos sacárselo, pero no dormía, se la pasaba toda la madrugada despierto y tampoco comía”, explicó. Fuente: El Once

