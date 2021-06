Cafiero en Entre Ríos

“Tiene que haber una dirigencia política que le de certezas a los argentinos, que más allá de las competencias electorales que son sanas para la democracia, tiene que entender que con la pandemia no se puede hacer política», indicó Cafiero.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Interior, Wado de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, estuvieron este miércoles en la localidad entrerriana de San Salvador para recorrer, con el gobernador Gustavo Bordet, obras viales, firmar convenios y contratos para obras de infraestructura. También formó parte de la comitiva nacional, la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz.

“La pandemia nos pone en una situación de igualdad, porque todo el territorio nacional está gestionando en la lucha contra un virus al que no le preguntamos a quién voto, de qué partido es, porque el virus entiende de responsabilidad, de políticas de cuidado, de vacunas”, indicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “No hay relato en un medio de comunicación que el virus que entienda para dejar de atacar con la virulencia con la que ataca al país en esta segunda ola”, agregó.

“Todos tenemos que trabajar unidos, dejar de lado las diferencias políticas para dar vuelta la página, y dejar de lado esta pesadilla. Tenemos que trabajar todos como dirigencia política, en cada lugar, porque todos son importantes”, instó el funcionario nacional al remarcar: “Tiene que haber una dirigencia política que le de certezas a los argentinos, que más allá de las competencias electorales que son sanas para la democracia, tiene que entender que con la pandemia no se puede hacer política”.

“La gestión de la pandemia implica salvar vida, y no ganar o restar votos”, apuntó Cafiero al dar cuenta de las obras que se realizan en la provincia de Entre Ríos. “Obras que impactan en la conectividad, la infraestructura para el desarrollo económico y productivo, y en la generación de empleo”, ponderó.

unto aparte, refirió que “el compromiso de Alberto y Cristina fue el de cambiar las prioridades y avanzar en un modelo de gestión distinto, pero vino la pandemia, que no usamos como excusa, porque la pandemia es un desafío que tenemos que afrontar, no como gobierno, sino como comunidad, como sociedad”. “Lejos de ser una excusa para lo que falta, la pandemia es el desafío que tenemos como humanidad”, indicó.

“Tenemos la firme convicción de que ese cambio de prioridades ya empezó, que de las obras que anunciamos y se realizan, son los cimientos necesarios para la Argentina del futuro, para poner de pie a nuestro país. Por eso, avanzar en convenios y construcciones, es parte del camino que tenemos que transitar quienes queremos dar vuelta la página de esta pesadilla de la pandemia y trazar un futuro para todos y todas. Ese es el desafío al que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, nos inculca y nos presiona para llevar adelante. Y ese es el desafío que queremos compartir con todos los entrerrianos y entrerrianas”, cerró Cafiero.

Los funcionarios del gabinete nacional recorrieron el tramo de la doble vía de la ruta 18 que desde la ruta 14 hasta arroyo Sandoval y que circunvala a la localidad de San Salvador. Durante el acto, que se desarrolló en la localidad de San Salvador, se firmaron los convenios para el desarrollo de obras viales, saneamiento y la construcción de 18 centros de desarrollo infantil. Fuente: El Once

