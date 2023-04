La ex de Palacios contó que lo encontró «tomando mate con la amante en su casa»

La ex esposa del futbolista de la Selección Argentina, Exequiel Palacios, brindó más detalles de la escandalosa separación y cómo descubrió la infidelidad. Todo ocurrió en la casa que habitan en Alemania.

Yesica Frías, a través de sus historias de Instagram, había sugerido que la separación se produjo después de que él le demostró “lo que realmente es”. Sin embargo, ahora trascendió cómo fue que la esposa del mediocampista argentino del Bayer Leverkusen y de la Selección campeona del mundo descubrió que él le era infiel.

La versión del episodio fue relatada por Yanina Latorre, quien contó que Yesica se encontraba en la Argentina para realizarse estudios médicos por un problema de salud que atraviesa. En ese contexto, toma gran significancia otra de las frases que la mujer dijo a sus seguidores: “Yo estuve con él en su peor momento y él en el mío me soltó la mano”.

A pesar de su visita a nuestro país, Yesica decidió regresar a Alemania antes de lo previsto y sin avisar, quizás en sospecha de algo. Para su sorpresa, al llegar a su domicilio se encontró con un integrante más en la casa y no era “Prada”, la perrita que tienen como mascota.

Según Latorre, al llegar a la casa matrimonial en Alemania, Frías abrió la puerta y encontró a la amante de Exequiel Palacios tomando mate en un sillón del living de la propiedad y con la perra de ambos sentada al lado. Acto seguido, el jugador surgido en River apareció en la sala cuando los gritos entre ambas ya eran insostenibles.

Exequiel Palacios y Yesica Frías se separaron en términos escandalosos. El futbolista del Bayer Leverkusen y Frías se casaron en secreto en julio de 2021, aunque recientemente la empresaria hizo público el final de la pareja, como también las graves acusaciones contra quien ya es su exmarido.

La pareja se conoció a través de Instagram en 2019 y tomó decisiones difíciles en pos de crecer juntos, las cuales nadie imaginó que terminarían en semejante crisis en público. Cuando el mediocampista tomó la decisión de irse de River para dar el salto a Europa, en lo concreto a Alemania, se lo dijo a su mujer dos meses antes de firmar con el Leverkusen.

En ese entonces, Yesica Frías se vio acorralada. La mujer tuvo que decidir entre quedarse en la Argentina para seguir con su vida, cerca de su familia y amigos o dejar todo por él y apostar por una vida juntos. Finalmente, el destino la llevó a Alemania.

“Cuando me dijo que se iba, me puse a llorar porque se me cruzaron muchas cosas en la cabeza. Tenía que renunciar a mi vida, a todo, por él”, contó Yesica en una entrevista que brindó a Telefe. Incluso estando en Alemania, Yesica y Exequiel vivieron una adaptación muy compleja y ella se la jugó por él.

“Los primeros tres meses la pasé muy mal. Lloraba, me quería ir. Agarraba la valija, me iba, me quedaba, me iba, me quedaba. Me quería ir, no me sentía cómoda. Vinimos a un hotel, estuvimos tres meses en un hotel. El no jugaba. Tuvo una lesión en la espalda y no podía jugar”, recordó la mujer, y continuó: “Yo lloraba sola, no quería que él vea que yo estaba mal, lo tenía que apoyar”.

Sin embargo, Yesica le puso algunas condiciones para acompañar a Palacios a Alemania. “Privacidad. Le pedí privacidad e independencia, nada más. Y que si yo dejaba mi vida para acompañarlo, que los dos tiremos para el mismo lado. Bueno, así fue y acá estamos”, manifestó Frías. Fuente: El Once