//La esposa de Cormillot mostró cómo avanza su embarazo

A mediados de marzo, el doctor Alberto Cormillot sorprendió al anunciar que a los 82 años estaba esperando a su primer hijo con Estefanía Pasquini, una nutricionista 49 años menor con la que está en pareja desde 2018 y se casó a fines de 2019. “La idea era confirmarlo a los tres meses y ayer Guillermo Andino me preguntó si había planes y no pude decir que no y la semana que viene contarlo”, reveló en el programa de radio que integra, con alegría. Desde entonces, su esposa suele mostrar en sus redes distintas cuestiones relacionadas con el embarazo, como los cambios que atraviesa su cuerpo y el crecimiento de su panza. Y en las últimas horas compartió un emotivo video.

«No puedo dejar de compartir esta felicidad que no me entra en el cuerpo. No sé cuánto se notará en el video, pero acá en casa nos estamos volviendo locos de amor de cómo lo notamos y sentimos», escribió la mujer de 34 años junto a una imagen en la que se aprecia el movimiento de su bebé. «22 semanas diciéndome cada día, sí estás embarazada, es verdad, no puedo creerlo, me emociona como el primer día, no veo la hora de tenerlo y no parar de mimarlo toda la vida. Tantas personas esperándote para hacerte feliz, Emilio», agregó.

Cabe recordar que la elección del nombre de su bebé generó debate en la pareja, ya que al enterarse que iba a tener un varón, Cormillot quiso llamarlo Emilio en homenaje a su padre. Sin embargo surgió un inconveniente: uno de los perritos de Estefanía se llama igual y por esta razón, el animal pasó a llamarse «Emi».

Además, Pasquini no esquivó la polémica que se generó tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación cuando se dio a conocer su embarazo. «Yo también me preguntaba por su edad, pero Alberto tiene otra edad a la que dice su DNI. Cuando empezamos a salir nos teníamos que poner una alarma para parar de hablar. Tenemos mucho en común: los dos somos hijos únicos, con madres muy parecidas. Teníamos mucho para compartir, sumado a todo lo que veía en él y que en personas de mi edad no encontraba», dijo, en referencia a las críticas por la edad de su marido.

Y reveló que se sintió mal al pensar que su hijo no va a poder disfrutar de su padre por mucho tiempo y que es algo de lo que conversaron en pareja. «Yo también me sentí egoísta y lo tuve que laburar un montón. Lo pensamos y lo hablamos un montón. Sé que voy a tener un hijo y el día de mañana él no va a estar. Pero cuando eso pase voy a tener a mis amigos, a los abuelos del chico, a los tíos del chico, a sus hermanos. . . va a tener un montón de vínculos», detalló. Además, se emocionó al hablar de su deseo de formar una familia con Alberto: «Cuando una persona se enamora. . . yo quiero que me quede algo de él. Para mí saber que está sembrándose esto que hoy es un feto y el día de mañana va a ser un bebé me llena de alegría».

Por su parte, Cormillot adelantó cómo se manejará ante la llegada del nuevo integrante de su familia. «Durante el día voy a ayudar cuando pueda, seguramente, pero va a estar mi suegra, va a haber gente que ayuda. A las 5 empiezo a trabajar a toda máquina”, manifestó y dejó en claro que no va a despertarse de noche. Cabe recordar que ya es padre de Adrián y Reneé, fruto de su relación con Monika Arborgast -con quien tuvo una excelente relación hasta su muerte, en 2017- y es abuelo de Emma y las mellizas Zoe y Abril. Fuente: El Once