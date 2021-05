//La entrerriana Emilia Mernes presentó su nueva canción

Reconocida mundialmente

«Perreito Salvaje es una canción con un ritmo muy urbano», dijo la artista entrerriana. Emilia contó cómo es su presente musical, sus proyectos y la conexión con Nogoyá. Además, reveló detalles de su relación con Neymar.

La entrerriana, oriunda de Nogoyá, exitosa cantante y compositora, Emilia Mernes, presentó su nuevo tema musical Perreito Salvaje y contó cómo vive su presente artístico.

«Esta canción tiene un ritmo muy bolichero para bailar en cada casa», explicó Emilia y anticipó: «Próximamente realizaré un tutorial para que todos puedan hacer la coreografía».

Para su nueva y prometedora canción Perreito Salvaje , Emilia tuvo la colaboración del cantante panameño Boza, «Estoy muy contenta porque Boza, tiene un color de voz muy especial y el resultado es muy bueno», destacó la joven entrerriana.

« Perreito Salvaje es muy urbano y te lleva un poco género reggaeton de antes, igual ahora estoy probando, pop fusionado con Hip Hop y buscando una identidad artística», afirmó y aseguró que no se encasilla en ningún género, «tal vez algún día vuelva a hacer cumbia pop», indicó.

Sobre su presente artístico y fama resaltó que «fue progresivo y es algo que vivo muy natural. No me pesa ni me molesta, estoy agradecida con las personas que me siguen y están al pie de la letra»

De Nogoyá al mundo

«Siempre soñé con ser cantante y siendo de una ciudad tan pequeña, como es Nogoyá, pensé que las posibilidades eran muy pequeñas, pero todo se puede en esta vida», reflexionó Emilia.

«Nogoyá es mi cable a tierra»

«Estuve seis meses durante la cuarentena con mi familia en Nogoyá, compre equipos de grabación y comencé a realizar mis temas, aprendí muchas cosas y grabe dos videoclips, fue un momento súper productivo», resaltó la exitosa cantante.

La joven artista fue una de las invitadas a la fiesta vip que realizó el futbolista brasileño Neymar para fin de año y a partir de ese momento se hizo pública la relación de amistad que hay entre ellos: «Neymar es una figura muy grande en el mundo, siempre apoya mi música, es un gran amigo y lo quiero mucho». Fuente: El Once

