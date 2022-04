La entrerriana Emilia Mernes habló de los rumores de embarazo junto a Duki

Rompió el silencio

La cantante salió a aclarar los rumores difundidos por un bromista de las redes sociales que deslizó la bomba de que la artista estaba en la dulce espera junto con el cantante de trap.

Emilia Mernes y Duki son una de las parejas del momento. Ambos tienen millones de seguidores en sus redes sociales y cada foto que suben, despierta euforia entre sus fanáticos. Fue así como en las últimas horas, un usuario de Twitter afirmó que la cantantante de ‘Perreito Salvaje’ estaba embarazada y generó un revuelo enorme en la red social del pajarito.

El ‘culpable’ fue el usuario @Ramardoh1, popularmente conocido por hacer bromas de este estilo y hacerse pasar por cuentas de Twitter de otras personalidades, en esa línea deslizó la bomba de que la artista estaba en la dulce espera junto con el cantante de trap. El posteo se viralizó rápidamente y tuvo millones de comentarios y likes.

A pesar de que algunos usuarios notaron que se trataba de una fake news reaccionaron de las maneras más disparatadas: con insultos, con ilusión e incluso convirtieron el rumor en trending topic. Ante el silencio de Duki, fue la propia Emilia Mernes quien despejó todas las dudas en su cuenta de Twitter: «No estoy embarazada, ¿qué dicen? Dios. ¿Ustedes quieren infartar a mis papas o qué?»

Por su parte, el cantante no emitió mensaje sobre el revuelo que se armó en Twitter y estaba relacionado a él. Ambos se muestran muy felices juntos pero no estaría dentro de sus planes convertirse en padres. Fuente: El Once

