La emotiva respuesta de Rodrigo De Paul a un jugador de la Sub 20

El volante de la Selección mayor de fútbol, respondió a un comunicado hecho por el juvenil Nicolás Paz, integrante del plantel que quedó eliminado en el Sudamericano en Colombia. «Es largo el camino, sacá lo positivo», expresó De Paul.

La Selección Argentina no pudo conseguir la clasificación al hexagonal final del Sudamericano Sub 20. Debido a esta situación, la tristeza fue el sentimiento que invadió a todo el plantel y debido a esta situación, Nico Paz publicó un posteo en sus redes sociales refiriéndose a lo sucedido en Colombia.

«Lo dimos todo pero no lo pudimos lograr. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este maravilloso equipo tanto en lo personal como en lo profesional. Agradecer también al cuerpo técnico por la confianza que me dieron desde el primer momento. El fútbol tiene estas cosas y no queda otra que seguir adelante. Nos vemos pronto!», fue el sentido mensaje.

Inmediatamente, el joven futbolista recibió mensajes de aliento tras la dura derrota, dentro de los cuales, se destacó la respuesta que le dio un jugador que hace pocos días logró besar el trofeo de la Copa del Mundo.

«El camino es muy largo Nico!! Saca lo positivo y sobre todo disfruta que estás vistiendo la camiseta más linda de todas», le escribió Rodrigo De Paul luego de este duro momento para una de las joyitas de nuestra querida Albiceleste. Fuente: Super Deportivo

