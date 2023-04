La emocionante despedida a Guillermo Calabrese en Cocineros Argentinos

El equipo del programa Cocineros Argentinos, emitido por la TV Pública, recordó entre lágrimas el paso de Guillermo Calabrese por el programa durante casi una década. El cocinero murió en madrugada del viernes como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

Ximena Sáenz, una de las integrantes más antiguas del programa, tomó la palabra: “Es muy difícil empezar a hacer este programa. Estamos todos acá, todos queriendo hacer un gran homenaje a Guillermo Calabrese. Se nos fue un maestro, se nos fue un compañero. Está todo el canal absolutamente conmovido, estamos todos sin palabras”.

Y continuó: “Todos lo recordamos como una persona tan graciosa, con tanto sentido del humor, que deja eso. Lo vemos en las imágenes sonriendo. Tenía un carácter fuerte pero el humor siempre predominada, como su pasión por la cocina y por el trabajo. Dejó una marca muy fuerte en todos nosotros y este programa era su casa”.

Luego Saenz agregó: “Este programa es Guillermo Calabrese. Es como nuestro papá. Todo lo que somos se lo debemos a él”.

Juan Braceli, visiblemente angustiado, tomó la palabra: “Yo no me he reído tanto en la vida como con Calabrese y Juan Ferrara”, aseguró, y decidió recordarlo con cariño: «Cala eterno. Está acá, con nosotros, de alguna manera. Todo el canal está consternado, dolido, agradecido, queriendo sumarse a este homenaje”.

En la cuenta de Twitter del programa compartieron un pequeño corte con el mensaje: «La familia de TV Pública y @cocinerosarg despide a un grande de la gastronomía que supo llegar al corazón de todos los argentinos y argentinas con sus recetas, generosidad, enseñanzas y alegría. ¡Hasta siempre Cala!» Fuente: El Once