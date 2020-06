//La emoción de Aurelia, que cumplió 105 años

Vida con valores, basada en el trabajo

Aurelia Acosta celebra la vida junto a sus allegados, al cumplir 105 años. Oriunda de Colonia La Llave, pero que vive actualmente en Lucas González. Contó cómo mima a la gente que aprecia.

Este 26 de junio, en la cuidad de Lucas González, está cumpliendo sus 105 años, Aurelia Acosta de Sánchez. Es mamá de siete hijos y madre también «de innumerables hijos del corazón».

Sus allegados la describen como «una mujer con un corazón lleno de alegría y amor, amor que ha trasmitido a cada persona que la conoce. Un amor humilde, sincero y lleno de esperanza que también transmitió a muchos niños cuando era ordenanza de la Escuela N° 6 de Colonia La Llave, localidad de la que es oriunda.

Aurelia es una mujer que «ha dedicado su vida al trabajo, a que con esfuerzo todo puede y todo se logra», desde su entorno.

Aurelia Acosta, que reside actualmente en Lucas González, recibió el llamado telefónico en la noche de este viernes de Elonce TV. Con gran lucidez, dio cuenta a nuestro medio que «ha disfrutado mucho» de esta gran jornada, en donde cumplió 105 años. «»Estoy muy bien, gracias a Dios», aseveró. Festejó con torta, como lo hace cada año de su vida, «junto a los nietos de Lucas González».

Mencionó que para atemperar el gran frío, han tenido que aprovisionarse «leña para hacer fuego, para calentarnos».

Afirmó que tiene «nietos en cantidad. ¡Ya perdí la cuenta de cuántos son!».

«Soy una piba de 1915. Hago de todo, trabajo, cocino, me gusta hacer ñoquis y ravioles caseros, limpio los aparadores, agarro el escobillón, un trapo para lavar. A las cosas, ahora, me las trae una señora de un almacén, porque no puedo andar más afuera, pero en la casa ando todo el día caminando«, relató.

Sus allegados mencionan que cocina muy rico y que ceba unos mates riquísimos con azúcar quemada. La cumpleañera agrega: «Les pongo azúcar quemada y cáscara de naranja.

Aurelia cuenta con orgullo que fue ordenanza, durante muchos años, de la Escuela Nº 6 de Colonia La Llave. «Y cuando no estaba en la escuela, limpiaba gallineros, recolectaba maíz, hacía todo tipo de trabajo en el campo para poder criar a mis criaturas que quedaron huérfanas de padre. Él murió y yo seguí luchando para criarlos», rememoró.

Al ser consultada sobre cómo hace para conservar la salud fue contundente al afirmar: «No me llevo de cuentos y tengo muchas amistades».



Respecto de la actual pandemia, recomendó: «Hay que cuidarse», mencionando que ella está «adentro; camino, doy vueltas por la casa. Tengo una compañera que me ayuda por las noches, y otra que está conmigo de mañana».

En la nota, al despedirse, envió a todos «un abrazo fuerte y un beso grandote«. fuente El Once

