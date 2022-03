La economía del conocimiento expresa nuevas fuentes de empleo para la provincia

Mediante la reglamentación de la Ley Nº 10,895, la provincia de Entre Ríos adhiere a la Ley nacional de Régimen de promoción de la Economía del Conocimiento

Dicha norma contempla, para aquellas empresas que se enrolen en el Registro provincial de la Economía del Conocimiento, un reintegro de consumo de energía eléctrica del 15 por ciento a aquellas que contraten con tarifa energética. A su vez, aquellos establecimientos que implementen el uso de energías renovables, accederán a un incremento del 5 por ciento adicional.

Jorge Gerard, secretario de Ciencia y Tecnología de Entre Ríos, sostuvo que “la instrumentación de la Ley 10.895 mediante el decreto reglamentario constituye una política de Estado estratégica, impulsada por la Legislatura Provincial, el gobernador Gustavo Bordet y el ministro Juan José Bahillo”. La misma permitirá acompañar el proceso de expansión de la economía del conocimiento en la provincia, una cadena de valor que viene expandiéndose por encima del promedio, y que resulta clave para la competitividad productiva.

Entre Ríos no sólo adhiere a la ley nacional de promoción de la economía del conocimiento, sino que además creó instrumentos propios de estímulo para el sector, consistentes en desgravaciones impositivas, subsidio al consumo energético y programas de formación para el insumo crítico del sector, el cual demanda recursos humanos calificados.

El secretario destacó también la simplicidad de los trámites a realizar por parte de los interesados. Definió que, una vez que una empresa entrerriana obtiene el certificado nacional de inscripción a la Ley nacional de Economía del Conocimiento, los trámites internos para el otorgamiento de beneficios provinciales están pensados para finalizarse en un brevísimo tiempo, con una complejidad considerablemente menor a la inscripción en el registro nacional.

Pablo Mena, titular de la firma Integral Software, manifestó: “Creo que es un paso importantísimo que ha dado la provincia al adherir a la ley nacional. Desde el Polo Tecnológico de Paraná participamos activamente para que esta ley se promulgara, y ahora estamos muy contentos que se haya logrado la reglamentación de la misma ya que no solamente se verá beneficiada la industria del software sino todos los otros servicios basados en el conocimiento”.

Agregó que “hay varias provincias adheridas a la ley nacional, pero somos una de las pocas que tenemos este tipo de exenciones impositivas, que nos dan una ventaja comparativa frente al resto, así que creemos que también va a ser una herramienta de atracción de empresas nacionales e internacionales para instalarse en la provincia. Esto es muy bueno desde el punto de vista económico y de transformación de la provincia, el desafío que tenemos por delante ahora es seguir capacitando chicos”.

Ponderó que las capacitaciones iniciadas para instruir jóvenes en los servicios basados en el conocimiento “no es un tema menor”. Dijo que la tecnología permite que muchos chicos que no tienen la posibilidad de acceder a determinados empleos puedan trabajar desde su casa, en cualquier localidad de la provincia con una simple conexión a internet y hacia todo el mundo. Describió que tal situación “cambia radicalmente las posibilidades de desarrollo del chico y de su familia. Estamos muy contentos de que los gobiernos provincial y nacional estén trabajando alineados, haciendo un gran esfuerzo en este desarrollo tecnológico que pone a Argentina como uno de los faros a nivel latinoamericano. Tenemos una enorme oportunidad de ser de alguna manera los proveedores de recursos humanos y de nuevas tecnologías hacia el mundo, nuestras capacidades son vistas y buscadas desde todo el globo”. Fuente: APFDigital

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com