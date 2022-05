La defensa de Boca por la polémica con los árbitros: «Siempre hemos regalado presentes»

Jorge Bermúdez explicó la situación de los presentes hacia la terna arbitral, que tanto revuelo generó: «Les hacemos un presente y les deseamos a cada uno de los miembros la mejor de las suertes».

El triunfo de Boca Juniors sobre Always Ready tuvo una gran polémica enfocada en el penal sobre Eduardo Salvio que terminaría significando el éxito para elenco argentino en su excursión por Bolivia. Detrás de eso, estalló otra controversia: la dirigencia del club anfitrión denunció que el Xeneize le hizo una serie de regalos a los árbitros antes del partido e ingresó a los vestuarios de los jueces con las fuerzas de seguridad, algo que se pudo ver en un video que se difundió.

El presidente de Always Ready exigió que se «se investigue y sancione a la terna arbitral» apoyándose en el reglamento donde se «prohíbe realizar regalos a los colegiados». Ante estas acusaciones y las declaraciones del directivo, desde el club de La Ribera rápidamente salieron al cruce de los hechos en la voz de Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol.

«A mí siempre me ha gustado hablar de cosas serias e importantes. Les voy a decir la verdad porque no me gusta decir otra cosa. Desde que estamos en Boca, como Consejo de Fútbol, en cada partido que se juega tenemos la cortesía y la delicadeza de ir a regalarle un presente al cuerpo arbitral. En todos los partidos que hemos estado. Hay testigos que pueden decir que siempre ha sido así. Con altura, con dignidad, y nunca hemos ido después del partido porque se equivoquen a decirles devuélvame la camiseta porque te la regalamos. Me da risa la situación», dijo el Patrón ante las cámaras de ESPN desde el predio de Ezeiza.

«Nosotros como Consejo de Fútbol siempre hemos regalado presentes al cuerpo arbitral y lo hacemos desde que empezó nuestro ciclo. No hemos prevenido en ningún momento evitar hacer un presente que es simplemente una camiseta y desearle a cada uno de los miembros del cuerpo arbitral la mejor de las suertes», argumentó.

El club boliviano evaluaría apoyarse en el artículo 12 (Principio de no injerencia de terceros e independencia) del Estatuto de la Conmebol aunque primero deberán investigar esta situación y hacer una presentación formal.

El ex defensor campeón con el club también defendió la actuación del juez Kevin Ortega: «El arbitraje me pareció normal. No le vi ningún rasgo, ninguna situación anómala. Nosotros no nos hemos caracterizado nunca por hablar de detalles. La jugada del penal es difícil, muy complicada. El arquero sale a los pies, Toto lleva la pelota prácticamente a los pies. El arquero choca con él y con la pelota. Para nosotros, sin el VAR, salir a señalar a un árbitro nos parece injusto. Y además con VAR muchas situaciones son injustas. Me pareció un arbitraje normal».

El Patrón no pudo ocultar su risa ante las preguntas sobre el tema de los regalos a los árbitros y aseguró que se enteraron de la denuncia cuando estaban por abordar el avión de regreso en La Paz:

«Hablemos de cosas importantes… Es el Mundo Boca y estamos acostumbrados. Veníamos para el avión cuando nuestros asesores de prensa nos dijeron mirá lo que está pasando. Nos daba curiosidad, pero algo increíble que pasara». Fuente: Super Deportivo

