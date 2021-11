//La confirmación de la China Suárez a Wanda Nara: “Estuve con tu marido”

La periodista Paula Varela contó en “Intrusos” cómo fue la conversación entre dos de las protagonistas del escándalo. “No llegamos a consumar”, le habría aclarado la actriz a la mediática, dándole detalles al respecto.

Algo se rompió después de que Wanda Nara confirmó su reconciliación con Mauro Icardi a fines de octubre. La crisis amorosa se profundizó cuando la mediática descubrió que el jugador del PSG se encontró con la China Suárez y no solo mantuvo una relación virtual -como se creía en un primer momento-. Finalmente, tras muchas especulaciones. se reveló quién le dio esta información a la empresaria: nada más y nada menos que la tercera en discordia.

Según informó Paula Varela en Intrusos (América), Nara encontró más chats entre su marido y la actriz. Esa situación impulsó una nueva discusión en la que el futbolista admitió haber visto a su amante en un lujoso hotel francés, pero remarcó que en esa cita no había pasado nada entre ellos. Tratando de comprobar esa versión, la influencer marcó el número de la China y buscó despejar todas las dudas.

“Después de tener una fuerte discusión con Mauro, se propicia la nueva pelea y Wanda llama a la China Suárez”, sostuvo como introducción la periodista. Luego, se metió de lleno en los detalles de una conversación explosiva. “Le dice: ‘Ya vi el teléfono de mi marido, sé todo, que se vieron. Hablé con él y me dijo que sí. ¿Se encontraron?’”, añadió.

Lejos de desviar el tema o tratar de encubrir a Icardi, la ex Casi Ángeles no se anduvo con vueltas. “La China, a la que no le importa nada, le dice: ‘Sí, la verdad que sí, es cierto. Estuve con tu marido. Nos encontramos personalmente’”, expuso Varela. Y agregó: “Esto que sigue es tremendo. La China le dice a Wanda ‘pero quedate tranquila porque no llegamos a consumar porque a Mauro no se le paró’. Chicos… le dijo eso. Estuvieron, intentaron, y no pudo”.

Tras lanzar esa bomba, la periodista remarcó que la conversación entre dos de las protagonistas de la novela del año no terminó en los mejores términos.

“Besos sin sexo”: qué le pasó a Mauro Icardi en el encuentro con la China Suárez en París

En sintonía con esta información de un llamado de Wanda a la China, Yanina Latorre contó varios detalles del día en el que Mauro Icardi se habría encontrado con la China Suárez en París y aseguró que entre ellos solo hubo “besos sin sexo”.

La panelista reveló que el futbolista recibió una infinidad de preguntas de sus compañeros del PSG, quienes querían saber todos los detalles sobre el affaire que copó los medios. “Cuando llegó al club, él confesó que estuvo con ella en el hotel”, aseguró Latorre en «Los ángeles de la mañana» a partir de los datos que le concedió una fuente a la que llamó “El petisero”.

La referencia del nombre de su informante tiene que ver con la labor que hace: es una persona ligada al mundo del polo, ya que su trabajo es ser la conexión entre el jinete y el caballo.

¿Qué relación tiene ese deporte con lo que pasó entre Icardi y Suárez? Según Latorre, uno de los involucrados en el “Wandagate” sería el cuñado de Wanda, el polista Jakob Von Plessen, la pareja de Zaira Nara. Fuente: TN Show

