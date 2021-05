//La confesión de Sofía Gala sobre su peor momento con las drogas

habló del consumo

La actriz Sofía Gala, que lleva ocho años libre de drogas, detalló hasta dónde la llevó el consumo de cocaína. “Le llevaba mi hija al papá y me iba de gira cuatro días, hacía cualquiera”, reveló la hija de Moria Casán.

Sofía Gala Castiglione es una excelente actriz, protagonista de varias películas y ganadora de premios de cinematografía. Hoy puede disfrutar su éxito, pero tuvo momentos muy difíciles en su vida por su adicción a las drogas.

Invitada al programa “Podemos Hablar”, la hija de Moria Casán detalló el infierno que vivió, y le pasó una factura a su madre. “Está tan mal tu vida… Me acuerdo de una imagen: mi mamá hablando de mí en los medios, hablando cruelmente, enojada. Yo sin poder ver a mi hija porque estaba en consumo, mi hija lejos y yo escondida en mi casa, metida adentro de una cama consumiendo”, comenzó su relato.

“Pensaba ‘listo, me quedo acá hasta que me muera, total el afuera se terminó, mi hija no puede estar conmigo, estoy hundida’”, admitió. Y contó que al comenzar a consumir no creyó que sería un problema, sino todo lo contrario. “Yo al principio cuando empecé a consumir y no me hacía tan mal, era la defensora número uno y decía ‘¿cómo no tomás cocaína? Es la salvación de todo’”, afirmó Sofía Gala.

Pero el tiempo le fue demostrando todo el daño que se estaba haciendo. “Yo hace rato sentía que no lo podía manejar y quería parar, pero no podía. En el año 2013 pude entrar en recuperación y este año cumplo 8 años limpia”, reveló, y ante el aplauso espontáneo de los otros invitados pidió: “No me aplaudan que me deprime”.

Quizás el peor momento, que determinó que se decidiera a dejar las drogas, fue cuando Moria la echó del programa de televisión que hacían juntas. “Fue parte de todo ese proceso donde había toda una cosa descontrolada: yo tenía 3 días a mi hija y en el momento en el que se la entregaba al papá, me iba de gira 4 días, hacía cualquiera”, recuerda Sofía Gala.

Moria estalló un día porque ella llego tarde: “Me empezó a bardear en el programa y yo me quedé callada y me fui, porque estaba re fisurada, en otro planeta. Esa fue una gran tocada de fondo”, admitió. Fuente: LaCien