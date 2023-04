La China Suárez habló sobre los rumores de crisis con Rusherking

La actriz y cantante que recientemente lanzó una canción con su pareja, se refirió a los rumores de crisis que crecen en cuanto a su relación con el trapero. “Me separan una vez al mes”, le dijo a una periodista.

Hace una semana, La China Suárez y Rusherking, lanzaron un videoclip, ‘Hipnotizados’. De forma opuesta, lo que también ocurrió es que cada vez se ven envueltos en rumores de crisis más fuertes, es por eso que la actriz decidió contestar sobre la cuestión y expresar cómo está su vínculo con el cantante.

Bajo este contexto, la actriz tomó su teléfono y solo le respondió a una periodista que se encargaría de mencionarlo. La elegida fue Pochi de ‘Gossipeame’, quien en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, dio la versión de los hechos que la China le contó.

Pochi, expresó: «La China me dijo textual esto: ‘Ay, qué densos, me separan una vez al mes’. Después me puso unos emojis como que te estás durmiendo o aburren. Lo textual fue eso, que la aburre que quieran separarla de Rusherking en diferentes situaciones”.

«Tal vez, pueden tener una discusión, pero me niega rotundamente que estén en crisis o separados”, afirmó la creadora de Gossipeame, ya que fue la única a la que la actriz le respondió para negarle la ruptura amorosa con el artista. Fuente: Exitoína

